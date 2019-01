Courtois: “Tuvimos ocasiones para rematar pero nos hemos descuidado atrás”

Thibaut Courtois compareció a pie de campo después de un nuevo tropiezo del Real Madrid en la Liga Santander. El portero belga fue crítico con el juego del equipo después de dejarse dos puntos en los últimos minutos frente al Villarreal.

Al ser preguntado por su estado de ánimo y el del resto del equipo, Courtois no se escondió y fue sincero. “Decepcionados. No teníamos que empatar hoy, tuvimos ocasiones para rematar el partido y no las aprovechamos. Acabamos descuidando atrás el segundo palo, Santi estaba solo y ha metido gol”.

“No tenía yo la sensación de haber sido dominados. Hemos tenido posesiones largas, hemos llegado más que ellos, no creo que ellos han tenido mucho peligro, habíamos controlado la pelota…”, prosiguió Courtois, aún sin explicarse cómo pudieron perder dos puntos.

La resaca del Mundial de Clubes no ha afectado a los jugadores, y Thibaut se refirió más a las ocasiones marradas con 1-2. “Creo que hoy no podemos perder puntos aquí. No creo que haya afectado el Mundial, hemos entrenado muy bien estos días estábamos preparados entrenando muy bien. En los primeros minutos primero una parada, luego nos meten un gol, metemos dos goles recuperando rápido y fallamos dos manos a mano donde estaba el partido”.

“Obviamente hoy era un partido para ganar y recortar de nuevo porque Barça y Atleti habían ganado su partido. Toca estar preparados para ganar el domingo en casa”. zanjó el cancerbero belga.