Bale se vuelve a romper: sustituido al descanso por un golpe en el sóleo

Gareth Bale se retiró lesionado en el Villarreal - Real Madrid y no pudo saltar al terreno de juego en la segunda mitad del partido. El galés sufrió un golpe en el gemelo y se vio obligado a marcharse antes de tiempo.

Gareth Bale tuvo que retirarse lesionado en el descanso del encuentro de la jornada 17 de Liga Santander que mide al Villarreal y al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. El jugador galés sufrió un golpe en los últimos minutos de la primera mitad y no pudo saltar al terreno de juego tras el intermedio del partido. Isco Alarcón salió en lugar del ’11’ tras una nueva lesión.

Santiago Solari no dio demasiada importancia en un primer momento a la lesión de Bale, pero tras una exploración en el descanso y de acuerdo con los médicos del club, se decidió que el galés no podía saltar al terreno de juego en la segunda mitad. Gareth no estaba siendo de los destacados de un partido que el Real Madrid se marchó ganando al descanso por 1-2, con tantos de Benzema y Varane que remontaron el inicial de Cazorla, pero finalmente acabó dejándose dos puntos en los últimos minutos.

“Ha recibido un golpe y ha salido con una sobrecarga que no podía seguir”, afirmó Solari después del partido, confirmando que fueron las molestias las que obligaron al cambio de Bale en el descanso y descartando, de esta manera, una decisión técnica en la sustitución.

El tiempo de baja del galés quedará pendiente de las pruebas médicas que le realicen a Bale a la llegada de la expedición del Real Madrid a la capital de España. El conjunto blanco afronta un mes de enero cargado de partidos y perder a uno de sus baluartes ofensivos podría acrecentar el mal momento que vive el equipo en Liga.