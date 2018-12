Sarri: “Tenemos que resolver el problema de Hazard”

Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, habló de la situación de Hazard y pidió al club inglés resolver el problema con el belga cuanto antes

Maurizio Sarri se empieza a cansar de la situación que se está viviendo en los últimos tiempos con Eden Hazard. El belga acaba contrato en 2020, no termina de renovar y el Real Madrid le sigue tentando. El entrenador del Chelsea se ha mostrado muy claro: “Yo no soy el presidente, no me encargo del mercado, soy el entrenador y quiero hablar de él por lo que hace en el campo, pero tenemos que resolver el problema“.

El italiano tampoco dudó en deshacerse en elogios hacia su estrella: “Es un gran jugador. Uno de los más importantes en la historia del Chelsea. Puede jugar como extremo o en el centro. Estoy realmente contento porque es capaz de marcar y abrir espacios para los compañeros”.

Por otro lado, al hablar sobre la posición que está ocupando Hazard en los últimos partidos, Sarri explicó que no tendrá problema en mantenerle más centrado y fuera de la banda si sigue brillando: “No sé si prefiere jugar de extremo o en el medio, pero si juega como la última jornada no tendré problemas en mantenerle en el centro. En ese rol jugó cuatro partidos y anotó tres goles y dio tres asistencias. Por lo tanto, no veo el problema”.