Adriano: “El Real Madrid me quiso fichar, pero no fui”

Adriano Leite, el mítico delantero brasileño conocido como 'El emperador' ha revelado en una entrevista que el Real Madrid le quiso fichar cuando era uno de los mejores delanteros del mundo y militaba en las filas del Inter de Milán. El ariete ya retirado ha dejado claro que fue él el que no quiso vestir de blanco

“Cuando me fichó el Inter, el Manchester City me quería, pero Moratti, el presidente del Inter, no me cedió. El Chelsea también me quiso cuando estaba en el Parma, pero elegí el Inter y pocos meses después, el Real Madrid me quiso fichar, pero no fui”, ha afirmado años después de haber dejado el fútbol por sus problemas con el alcohol originados por el temprano fallecimiento de su padre.

Sobre su vida alejado de los terrenos de juego, Adriano afirmó que: “Estoy bien ahora, estoy en Brasil, en Río, con mi familia y mis amigos. Vivo una vida normal. No me retiré del fútbol, simplemente opté por tomar un descanso en este momento”. Además, también habló sobre una posible vuelta al fútbol. “Si hay una oportunidad de volver a jugar, estaré allí, pero solo en Brasil porque ya no quiero mantenerme alejado de mi familia, ahora tengo tres hijos. En Brasil, pero volvería a jugar”, finalizó.