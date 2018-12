En la cúpula del Arsenal sueñan con un trueque con el Real Madrid. Uno en el que los protagonistas sean Mesut Özil e Isco Alarcón. El conjunto gunner, tal y como apuntan en The Independent, está dispuesto a darle salida al talentoso mediapunta germano ya que ha perdido peso en los planes del español Unai Emery, técnico de los ingleses

Pese a que salió de inicio hoy ante el Burnley en el triunfo del Arsenal por 3-1 (con goles de Aubameyang, en dos ocasiones, e Iwobi) y disputó todos los minutos, Özil no las tiene todas con él con el español en el banquillo gunner. The Independent asegura que el conjunto inglés escuchará ofertas por él este próximo mercado invernal y no descartan que, de suceder su adiós, sea en el mercado veraniego y no en este.

Cabe destacar que el jugador cobra 300.000 libras semanales, algo que dificultará mucho su marcha porque son pocos los equipos que se pueden permitir tal negocio con el alemán, posiblemente en la recta final de su carrera a sus 30 años. Ya no es que sean pocos los que puedan permitirse tales emolumentos, sino que pueden ser menos los que estén dispuestos a pagarlos por él…

En el Arsenal son conocedores de la situación actual de Isco Alarcón, otro jugador que ha perdido peso en su equipo, en este caso por Santiago Solari, y está en muchas de las quinielas de ser uno de los jugadores que abandone la casa blanca en este mes de enero o a partir de las próxima temporada, donde se prevé una gran reestructuración en la plantilla madridista. Los gunners, ante la oportunidad, quieren vestir al malagueño con la elástica londinense, al igual que otros tantos equipos como Chelsea o Manchester City.

El Arsenal quiere plantear el trueque de fichas al Real Madrid. Mesut Özil, que pasó tres temporadas en el conjunto blanco antes de fichar por los gunners, estaría tasado muy por debajo de lo que a día de hoy vale un jugador como Isco. Es por ello que los ingleses tendrían que poner una buena suma de dinero para sacar al madridista del Santiago Bernabéu, además de convencer a los merengues para que acepten al germano entres sus filas…