El VAR se utilizará en el Mundial de Clubes 2018 en cuatro casos: rojas directas, goles, penaltis y errores de identificación

El Mundial de Clubes 2018 ya está en marcha y en él habrá VAR para evitar los errores arbitrales en una de las competiciones más importantes del mundo del fútbol. El uso del sistema de videoarbitraje es similar al que se emplea en la Liga y sólo entra a valorar acciones para: rojas directas, penaltis, goles o fallos de identificación.

Vayamos por partes. La sala del VAR podría avisar al árbitro para que revisase una jugada en la pantalla si desde la centralita se ha interpretado que alguna acción haya podido ser merecedora de tarjeta roja. Aquí entran también posibles agresiones que el colegiado no haya visto. El árbitro acudirá a la pantalla e interpretará las jugadas, porque cabe recordar que el colegiado siempre es el que toma la decisión.

También encontramos el caso de los penaltis, acciones donde más interviene el VAR. El árbitro puede no ver una falta dentro del área o que un futbolista toca el balón con la mano, por lo que desde la sala del VAR se le avisará para que vea la acción. Si lo ha pitado y no es, el colegiado podrá corregir su decisión, mientras que si no ha señalado nada y las imágenes demuestran que hay infracción, el árbitro decretaría pena máxima.

Todas las jugadas se examinan en la sala del VAR. No tienen que pedirlo ni el árbitro, ni jugadores, ni entrenadores. Por lo tanto, la jugada por excelencia en el fútbol es el gol. Así, el sistema de videoarbitraje examina exhaustivamente estas acciones para ver si ha podido existir una falta previa, si un balón ha salido o un fuera de juego previo a un gol. Es por eso que los jueces de línea dejan continuar un poco el juego para ver con qué resultado acaba la jugada antes de levantar el banderín o no levantarlo y que sea el VAR quien decida.

Por último, los errores de identificación. Son los menos corrientes, pero pueden suceder. En el caso de que un árbitro enseñé una tarjeta a un futbolista que no le corresponde porque se ha equivocado de jugador, el VAR avisará al trencilla por el pinganillo para informarle de su error.