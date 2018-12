Solari, sobre los pitos a Isco: “No nos gustan, pero no estuvimos bien y lo tenemos que asumir”

Santiago Solari compareció ante los medios de comunicación después de la sorprendente goleada sufrida en la sexta y última jornada de Champions League, en la que el Real Madrid cayó ante el CSKA de Moscú en el Santiago Bernabéu (0-3).

¿Cómo se sienten?

“Tristes porque no cerrarlo con una buena noche y no nos han salido las cosas, evidentemente”.

Las claves

“Entramos bien y jugamos una primera media hora muy buenos, pero no fuimos contundentes y no marcamos. Tampoco estuvimos bien en nuestra área. Europa tiene su nivel”.

Alineación con jugadores menos habituales

“El partido sirvió para que tuvieran rodaje y minutos algunos jugadores que los necesitaban. Tenemos que asumir los riesgos de presentar una alineación así, que lo asumo yo pero que era necesario para que algunos descansen y otros tengan minutos. Es una pena este resultado”.

Vinicius

“Estuvo bien en esa primera media hora. Te repito, todo lo que uno puede proponer en el juego tiene que terminar en la contundencia en los áreas. Eso es el fútbol, ellos lo tuvieron y nosotros no”.

Isco

“Los pitos no nos gustan a nadie, ni a un jugador ni a un equipo. Hoy no estuvimos bien y lo tenemos que asumir. Es feo asumirlo con pitos”.

Isco se encaró con la grada

“No he visto esa parte. Es frustrante perder en casa”.

Pitos a Isco

“La afición se expresa porque no le gusta el resultado ni lo que está viendo. Tampoco nos gusta a nosotros”.

Bale

“Estaban Marcelo y él tocado. Bale tenía algo que era más asumible para terminar el partido”.

Keylor Navas

“Está competición es para Courtois. Keylor tiene todo mi respeto, todos sabemos lo que ha ganado. Es un buen hombre y un buen compañero. Esto es fútbol y yo intento tomar las decisiones correctas, seguro que me equivoco algunas veces”.

¿Cómo vio el partido?

“No hemos sido contundentes ni en el área rival ni en la nuestra. En la primera media hora de juego dominamos, pero no concretamos las ocasiones. En cinco minutos ellos sí fueron contundentes. La segunda parte nuestra fue mala”.

¿Alguna preferencia de rival?

“Tenemos un partido contra el Rayo y eso es lo que nos ocupa. El sorteo vendrá cuando tenga que venir, que no sé cuando es. La Champions reinicia en febrero, hay muchas cosas antes”.

¿Qué te ha molestado más?

“La segunda parte no me ha gustado. De todas maneras yo debo asumir el equipo y partido que planteo, con muchos chicos jóvenes. Algunos jugadores necesitaban rodaje y otros descanso. Tengo claro que no es un camino de rosas o que toda rosa tiene su espina. No nos gusta para nada el resultado. Nos hubiera gustado cerrar con una victoria pero no lo fue”.

¿Decepcionado?

“Me voy triste por el resultado. Hemos asumido riesgos. El partido pudo ser diferente pero no fuimos contundentes ni en el área de ellos ni en el nuestro y eso en fútbol se paga

Marcelo

“Trabajaremos para encontrar su mejor versión”.

¿Cree que el Real Madrid juega mal?

“Cada partido es distinto. Hoy hemos jugado muy bien los primeros 35 minutos, con falta de precisión, y a partir de sus dos goles no hemos jugado bien ni reaccionamos bien. También se puede ir perdiendo y hacer cosas diferentes pero no lo hicimos hoy”.

¿El equipo está desordenado?

“Asumo los riegos de la alineación y considero que era necesario dar minutos a los jugadores jóvenes y a los que se están recuperando de lesión”.