Solari: “El vestuario del Madrid es grande y humilde”

El Real Madrid ya tiene el primer puesto asegurado de grupo en Champions League pero Solari quiere la revancha contra el CSKA de Moscú. El entrenador argentino habló en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto ruso, donde todo hace indicar que volverá a tirar de las rotaciones que tan bien le han funcionado en los últimos partidos.

Superar las lesiones

“Trabajamos con el cuerpo médico y jugadores para que estemos la mayor cantidad de jugadores disponibles para todos los partidos. Esperamos recuperar pronto a los que faltan”

Palabras de Cristiano

“La humildad es la virtud de los grandes. El vestuario del Madrid siempre ha demostrado ser humilde, tiene todos los valores… lo ha demostrado siempre. Crisitano es nuestro para siempre y sus sentimientos no los puede juzgar nadie”.

Isco y Asensio

“Esa pregunta ya la respondí”.

Liga o Champions

“Las dos. Y también la Copa del Rey y el Mundial de Clubes. Todas las competiciones nos gustan y nos hacen estar intensos en todas. A mi me gustan todas y es a lo que debemos aspirar. Por suerte estamos vivos en todas ellas y ojalá sigamos así hasta el final”.

Motivación en Liga

“Intentamos dar todo en todos los partidos. Hay muchos partidos y todos muy seguidos. Es difícil conseguir el mismo nivel de energía en todos los partidos. Hay poco tiempo para recuperar y poco para descansar… y después están los compromisos internacionales. Ese es el desafío y la parte bonita de conseguir estar óptimos a nivel mental y físico”.

Dembélé

“Tenemos un régimen interno que es privado”

Marcelo

“Ojalá que esté pronto. Lo más importante es que cuando vuelva lo haga con regularidad y constancia, y no lo volvamos a perder. Queremos que él este fino y que esté bien. Es un fantástico futbolista. No nos sirve que juegue un partido y no pueda jugar el siguiente”.

Vinicius

“No puedo decir si será titular. Ha superado las expectativas. Tiene 18 años y es un chaval. Tiene todo el futuro por delante. Ya ha marcado goles, ha sido titular y ha debutado en varias competiciones. Llevamos muy pocos meses y está recién llegado. Estamos muy contentos con su llegada y progresión”.

Motivación

“Afrontamos cada partido sabiendo que tenemos que respetar cualquier historia y la competición. Planteamos cada partido para ganarlo”.

Modric

“En cada partido hacemos lo necesario y lo posible para ganar los partidos”.

Objetivos

“El tema de los balances se hace al final. Estamos en el momento de hacer el libro diario y concentrarnos en el siguiente partido. Es Champions que es una competición que nos encanta”.

Marcos Llorente

“No lo sé si saldrá. Estoy muy contento con lo que hace en los entrenamientos y en los partidos. Después, no sé lo que sucederá con él o con cualquier otro”.