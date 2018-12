Inda: “Modric ha dicho no a las dos temporadas que le ofrece el Madrid”

Luka Modric no ha aceptado renovar hasta 2022 con el mismo sueldo El croata sigue estando pretendido por el Inter de Milán

Luka Modric no quiere prolongar su contrato con el Real Madrid. El centrocampista croata ha rechazado el ofrecimiento de Florentino Pérez de ampliar la vinculación contractual dos temporadas más, por lo que su estancia en el equipo blanco se atisba de poco más de un año de duración.

Eduardo Inda, que ya avanzó la propuesta de Florentino de ampliar el contrato de Modric con el Real Madrid, desveló las novedades en torno a la operación. “El presidente le había ofrecido dos años más de contrato, pero ganando lo mismo que gana ahora mismo, ocho millones netos por temporada. Modric pide que se le suba el salario a 10 millones y por el momento no hay acuerdo y me temo que como el Madrid no estire el brazo no va a haber acuerdo”, afirmó el director de OKDIARIO.

Los motivos del rechazo de Modric son de índole económica. El croata quiere volver a ampliar el salario percibido por temporada, algo que ya sucedió en verano, colocándose en una destacada escala salarial con ocho millones de euros netos por temporada. Ahora, Luka quiere cobrar 10 kilos, algo que se encuentra alejado de la planificación del Real Madrid.

El contrato de Modric con el Real Madrid finaliza el 30 de junio de 2020, fecha en la que el jugador tendrá 34 años y la oportunidad de decidir un nuevo destino para acabar su carrera profesional, siempre y cuando no lo piense mejor y decida aceptar la suculenta oferta del club presidido por Florentino Pérez.