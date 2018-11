Casillas: “Si me llama la selección volvería encantado”

Iker Casillas está como loco por volver a la selección española y, si se diese la oportunidad, también regresar al Real Madrid. El ex capitán de ambos equipos vive una etapa dulce en el Oporto siendo uno de los porteros más en forma de Europa.

En una entrevista con Vamos de Movistar, el guardameta se mostró tajante acerca de volver al máximo nivel con 37 años. “¿Si me llama la selección? Pues claro que volvería encantado. ¿Si me llama el Madrid? Por supuesto que también volvería. Yo no puedo olvidar donde me he criado”, dijo.

Las dudas sobre David De Gea desde el pasado Mundial de Rusia hacen que cada vez más se reclame el retorno de un Casillas que es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española.

"Si me llamara la selección y el Real Madrid, volvería encantado", #UniversoValdano con @IkerCasillas el miércoles 21, a las 22.30h en @vamos pic.twitter.com/9RYA1XszsA — #Vamos de Movistar+ (@vamos) November 16, 2018

El portero, por otra parte, defiende que acertó dejando el Real Madrid en 2015. “Creo que he dado un paso acertado. Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve”, zanjó.