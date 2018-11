Nacho: “Si tiene que venir un central, mejor uno de la casa como Hermoso”

Nacho Fernández compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Champions League. El canterano bendijo a Santiago Solari y habló sobre la polémica declaración de Dani Carvajal, además de la posibilidad de que Mario Hermoso sea su compañero a partir de enero.

Experiencia en Champions

“Es importante, al final cuando tienes experiencia en la Champions. Tener una base campeona de Europa en muchas ocasiones. Es una competición especial y tenemos jugadores para hacer algo grande otra vez”.

Solari

“Nunca es fácil cuando un equipo cambia de entrenador. Solari está preparado y los jugadores estamos contentos con él. Solari es nuestro entrenador ahora mismo, vamos a estar a su lado, vamos a dar todo para que continue la racha de victorias. No sabemos lo que va a pasar en el futuro pero de momento estamos contentos”.

Declaraciones de Carvajal

“No sé si es oportuno o no. Lo dice en un momento que no es fácil después de la destitución de Lopetegui, pero si es lo que piensa hay que decir la verdad. Julen es un gran entrenador y uno de los mejores que he tenido en mi carrera. Le deseo toda la suerte del mundo”.

Estado del equipo

“Cogiendo confianza poco a poco. No es fácil cuando un equipo como el Madrid está varios partidos sin ganar. Mañana afrontamos un partido importante para seguir ganando confianza y lograr lo que necesita la plantilla para lograr más estabilidad”.

Partido clave

“Para nosotros es un partido importante. No hay nada cerrado y tenemos que asegurar el estar en la siguiente ronda. Creo que el delantero está tocado y no va a poder jugar, pero si me tengo que quedar con algún jugador sería con él. El otro partido fue complicado, estábamos pasando unos días difíciles, pero es un partido complicado como todos los de Champions”.

Mensaje a la afición

“Si tuviera que elegir sin duda elegiría siempre jugar en el Bernabéu. Puede que nuestra gente sea más exigente, pero siempre elegiría jugar con el apoyo de nuestra gente”.

Vinicius

“Creo que Vinicius está demostrando que está preparado para jugar poco a poco en el Madrid. Tiene una mentalidad fuerte, es joven. Con calma y sin meterle toda la presión, con la ayuda de todos, compañeros, club y familia puede ser un grandísimo jugador”.

Importancia de jugar en el Madrid

“Es fácil porque siempre que te pones esta camiseta tienes una responsabilidad muy grande. Cuando eres niño lo sueñas. El jugador siempre intenta afrontar el partido como si fuera el más importante de su carrera”.

Fichaje de un central

“Que se escuchen nombres es normal, sea el mes que sea. Como defensa te digo lo mismo, cumplo mi sueño que es estar en el Real Madrid. Cuando pasas una mala racha no es fácil pero estamos todos para que a final de temporada se hagan las valoraciones. Si tiene que venir alguien al Madrid que sea alguien como Mario Hermoso”.

Solari y su estilo

“Sobre todo lo que hace el mister es recuperar la confianza. veníamos de una racha mala y psicológicamente volver a confiar en nosotros y en el grupo que tenemos. A lo mejor no han sido dos victorias de mucho nombre pero ganando cada partido la moral sube. Las valoraciones las tenemos que hacer a final de año”.