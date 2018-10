Inda: “Roberto Martínez está como loco por venir al Real Madrid”

Estaría dispuesto a aceptar una oferta blanca y dejar su actual cargo Ha sido tanteado por el Real Madrid, aunque sin oferta en firme

En el Real Madrid ya se trabaja en la elección del sustituto de Julen Lopetegui, virtualmente sentenciado. Tal y como adelantamos en OKDIARIO, José Mourinho es el favorito de la cúpula blanca, aunque su llegada dependería directamente de que rescindiera su actual contrato con el Manchester United. La alternativa sería el entrenador español Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica.

“Roberto Martínez es el segundo de la lista y está como loco por venir al Real Madrid”. Así lo desveló Eduardo Inda en su habitual espacio de los lunes en El Chiringuito. “Los informes dicen que es bastante bondadoso con los jugadores y se busca un poco de mano dura. En la cúpula se piensa que han perdido un poco de afán por ganar”, añadió el director de OKDIARIO.

El técnico catalán todavía no ha recibido ninguna oferta en firme del Real Madrid, pero sí ha sido tanteado por los responsables deportivos de la entidad merengue. Y Roberto Martínez está dispuesto a aceptar una oferta del club blanco y dejar la selección de Bélgica siempre que el contrato cumpliera una serie de condiciones. El ex entrenador del Everton, entre otros, exigiría una vinculación media-larga, es decir, un contrato de dos temporadas y media que le permitiera diseñar un proyecto a medio plazo.

Sería el segundo entrenador que dejaría una selección para hacerse cargo del Real Madrid. El primero fue Julen Lopetegui, que no quería dejar de ser seleccionador español, pero fue cesado por Luis Rubiales cuando el Real Madrid hizo oficial que iba a suceder a Zidane en el banquillo blanco. El vasco está sentenciado y el Real Madrid ya trabaja para buscarle un sustituto, y gusta Bob Martínez, como se le conoce en el mundo del fútbol.

Sin embargo, el actual seleccionador belga de momento sigue siendo la segunda opción del Real Madrid. El preferido por la cúpula merengue es José Mourinho, un entrenador conocido por todos y con mano dura. Julen Lopetegui tiene su parte importante de responsabilidad, pero los jugadores no están dando el cien por cien y con el portugués la entidad trataría de dar un golpe de efecto en ese sentido, pues es un técnico exigente que no se casa absolutamente con nadie.

Mientras tanto, Julen Lopetegui no se rinde y asegura sentirse capaz de dar la vuelta a la actual situación. La crisis es grave, pero todavía no se ha llevado por delante al entrenador vasco, que quiere agarrarse al banquillo blanco como sea: “Si pretendéis ver un entrenador hundido no miréis aquí. Estoy con la máxima ambición. Yo puedo confirmar que estoy aquí ahora. Y si es así pues seré el entrenador mañana. Estamos centrados en el presente, ese es nuestro oficio”.