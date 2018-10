Todos los culpables de la crisis del Real Madrid

El Real Madrid está en crisis. No se deben poner paños calientes. Los resultados y las sensaciones son las que son. El conjunto blanco acumula tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos y no levanta cabeza. Además, los de Lopetegui llevan casi siete horas consecutivas sin hacer un gol. Una crisis profunda cuyos culpables son varios. Cuando un equipo atraviesa un momento así, la responsabilidad es de todos. Desde la cúpula hasta los jugadores, pasando por Lopetegui y su equipo de trabajo.

El primer señalado el club y, por extensión, su presidente, Florentino Pérez. El máximo mandatario blanco no salta al césped, ni corre, ni mete goles. Pero el presidente es el que toma las decisiones más importantes del club, y este verano decidió no fichar a ningún gran jugador para suplir el hueco de Cristiano Ronaldo tras la marcha del portugués a la Juventus. El Real Madrid está echando de menos los goles del luso. Era evidente, pero la herida incluso es más grande de lo esperado. La entidad merengue pensó en Neymar y Mbappé, pero fue imposible ni empezar a negociar. Por otro lado, el Real Madrid pasó de Hazard, que brilla en el Chelsea y sigue creciendo como jugador. Además, Florentino apostó por Julen Lopetegui para que sucediera a Zidane.

Precisamente el entrenador vasco es el segundo gran culpable de esta crisis blanca. Al técnico merengue se le ve superado por la situación. El Real Madrid no tiene plan B. Se limita a dominar la posesión sin apenas crear ocasiones claras de gol, y Lopetegui no es capaz, hasta el momento, de dar con la clave. No termina de leer los partidos y en cuanto a personalidad no parece que su mensaje haya calado demasiado ni en el vestuario ni en la grada. De momento tiene crédito, pero no ilimitado. El Real Madrid debe reaccionar ya si Lopetegui quiere seguir ocupando el banquillo blanco.

Y luego están los jugadores, con el foco especialmente puesto en Bale y Benzema. El galés se quedó para ser el sucesor de Cristiano, pero no tiene personalidad ni capacidad goleadora para hacer olvidar al astro portugués. Además, lleva dos semanas renqueante y con molestias físicas. Vuelven los fantasmas de las lesiones, aunque en lugar de forzar para quedarse en Madrid y cuidarse va a viajar con Gales en el parón internacional… ¿Y Benzema? La historia se repite. Sus números son paupérrimos, lleva siete partidos consecutivos sin marcar un gol, y el delantero centro titular del Real Madrid debe dar mucho más. Además, se le ve cansado, sin esa chispa que sí tenía en el arranque de curso. Pero el club decidió no fichar a un ariete top en verano, por lo que su suplente es Mariano Díaz. Un jugador criado en La Fábrica, puro pundonor y potencia, pero que no llega a tener el nivel para ser el nueve del Real Madrid. Aquí volvemos al principio, a Florentino y la planificación del club en el pasado mercado de fichajes.

Por último, cabe mencionar el tema de las lesiones. Están cayendo varios jugadores claves, y el equipo lo nota bastante. Los laterales titulares, Marcelo y Carvajal, no están disponibles por sendas lesiones. Tampoco está Isco, operado de apendicitis y cuya baja está siendo muy importante, porque el Real Madrid pierde mucha imaginación sin el malagueño sobre el césped. El Plan B no es fiable, no es como hace dos temporadas, aquella en la que la segunda unidad fue clave para ganar el doblete de Liga y Champions.