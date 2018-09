Bale y Benzema golean a Cristiano Ronaldo

El Real Madrid no echa de menos a Cristiano Ronaldo. Al menos, por el momento. De hecho, se podría decir que el luso nota más la ausencia de los que fueron sus compañeros en los últimos años. Desde que arrancara la temporada, los dos integrantes de uno de los mejores tridentes ofensivos de la historia que quedan en el conjunto madridista han hecho siete goles, mientras que el que fuera pieza clave de la BBC aún no sabe lo que es marcar con la Juventus.

El conjunto blanco ha sabido sobreponerse a la marcha de su estrella. Y lo está haciendo gracias a los goles de dos jugadores que en los últimos años han estado en un segundo plano, eclipsados por la presencia del depredador portugués. Cristiano era el encargado de poner más de 40 goles año tras año, mientras que las cifras de los otros dos integrantes de la BBC a duras penas superaban los 20 tantos.

Las especulaciones en este tiempo sobre si deberían ser Benzema y Bale quienes abandonasen el conjunto madridista no han cesado, pero lo cierto es que quien se ha marchado ha sido el luso. Tras su marcha por la puerta de atrás, el que ha marcado una época dorada en la historia del club ha querido mostrarse muy feliz y querido en su nueva casa. Pero lo cierto es que su rendimiento en la Vecchia Signora dista por el momento mucho de lo que fue en el Real Madrid.

Cristiano lo intenta, pero no logra marcar. En estos tres partidos disputados con la escuadra bianconera, el cinco veces Balón de Oro no ha logrado ver puerta, pese a ser uno de los jugadores -si no el que más- que más veces remata a puerta en Europa. Por el momento sigue sin celebrar un gol de su autoría en las filas juventinas. Mientras tanto, sus compañeros en el ataque madridista en los últimos cinco temporadas se hinchan.

Bale y -sobre todo- Benzema han demostrado que pueden cargarse de responsabilidad y echarse el equipo a la espalda. Del galés ya se esperaba, pero el que ha sorprendido y de qué manera ha sido el francés. El conjunto blanco es hoy por hoy un equipo más solidario. Ante la ausencia de su hombre de referencia durante las últimas campañas, son Bale y Benzema quienes tienen que hacer los goles. Y están demostrando que no se les da nada mal.

Benzema ha logrado acabar con su gafe de cara a puerta y en tres partidos que se han disputado hasta la fecha en Liga, ha hecho cuatro goles. Eso sin contar el que marcó en la Supercopa de Europa ante el Atlético. Por otro lado, el que está llamado a ser el heredero de los galones y de los goles de CR7, Gareth Bale, ha marcado tres en el mismo periodo.

La dupla de ataque madridista ha realizado en total siete tantos en Liga, mientras que la estrella de la Juventus sigue esperando su momento, que seguro llegará. Pero lo que está claro es que, por el momento, lo que queda de la BBC golea al goleador nato, al que se ha marchado. En las tres primeras jornadas, BB7 – C0.