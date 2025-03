Inaudito: España va a tener dos amaneceres y va a pasar el 29 de marzo

Este 29 de marzo nos preparamos para vivir dos amaneceres en un fenómeno que puede ser el que marque un antes y un después. De la mano de este tipo de elementos que pueden ser fundamentales y que seguramente podremos empezar a tener en cuenta algunos cambios destacados. Estamos viviendo una serie de fenómenos que pueden acabar siendo los que marquen estas próximas jornadas de la mano de ciertos retos destacados. Este 29 de marzo España tendrá que hacer frente a algunos elementos que puede ser los que marcarán estas jornadas.

Sin duda alguna, vivimos ante una serie de fenómenos que realmente nos acompañarán en unos días en los que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar. Son tiempos de visualizar algunos detalles que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en mente. Habrá llegado ese día en el que vamos a ver una serie de acontecimientos que pueden ser los que nos acompañará en estas próximas jornadas que nos están esperando. Va a pasar el 29 de marzo y es algo inaudito que quizás nunca hubiéremos visto, ni imaginado, no uno, sino dos amaneceres nos esperan este día.

Inaudito lo que va a pasar en España

España se prepara para un fenómeno poco común que puede convertirse en un hecho excepcional. Miramos al cielo y esperamos que se vayan cumpliendo una serie de novedades destacadas que podemos empezar a ver de una forma o de otra, con la mirada puesta a estos cambios que nos están esperando.

Estos fenómenos son los que acabarán siendo los que realmente nos acompañarán en estos días que realmente tendremos que visualizar. Este cielo que guarda más de una sorpresa, va un paso más allá con alineaciones planetarias, eclipses y una larga lista de elementos que quizás no sabemos.

Los expertos se encargan de darnos un calendario que puede acabar siendo el que marque estas jornadas que tenemos por delante y que puede acabar dando lugar a un final de mes con ciertos detalles importantes. Nos enfrentamos a algo que nos acompañará en estos días.

La suma de dos fenómenos que tendrán lugar en un mismo día, hará que estemos pendientes de este 29 de marzo, en el que parecerá que el Sol sale dos veces, aunque no será tan destacado como esperaríamos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Este sábado por la mañana tendrá lugar el primer eclipse solar del año 2025 y será visible como eclipse parcial desde toda España. Aunque el grado de ocultación del Sol no será muy elevado, las condiciones meteorológicas previstas, con cielos mayormente despejados, permitirán disfrutar del fenómeno en directo desde muchos puntos del país».

Siguiendo con la misma explicación, explican las horas y los momentos en los que será visible este evento que puede cambiarlo todo.

El eclipse solar del sábado 29 de marzo será parcial en todo el territorio nacional. En función de la localización, el grado de ocultación del Sol y los horarios variarán ligeramente. A continuación, algunos ejemplos por ciudad:

Santiago de Compostela: 31 % – Máximo a las 11:39

Oviedo: 27,8 % – Máximo a las 11:43

Bilbao: 23 % – Máximo a las 11:46

Madrid: 20 % – Máximo a las 11:40

Sevilla: 20 % – Máximo a las 11:31

Barcelona: 13,5 % – Máximo a las 11:48

Valencia: 14,5 % – Máximo a las 11:42

Palma de Mallorca: 10 % – Máximo a las 11:46

Las Palmas de Gran Canaria: 20 % – Máximo a las 10:04

Santa Cruz de Tenerife: 22 % – Máximo a las 10:04

Podemos estar pendientes de unas zonas con mayor visibilidad: «Dentro del territorio español, las mejores condiciones para observar el eclipse se darán en el noroeste peninsular. En Galicia, concretamente en Fisterra (A Coruña), se registrará el mayor grado de ocultación, con un 32 %. En Oviedo y Santiago de Compostela también se superará el 27 %. Por el contrario, en zonas del este peninsular y Baleares, el porcentaje será más reducido, en torno al 8 % al 14 %. En Canarias, la visibilidad del eclipse será también significativa, con porcentajes de entre el 19 % y el 24 %, dependiendo de la isla y la ubicación concreta».

España no es uno de los países en los que más se verá este eclipse, pero tenemos en el calendario más eventos en una temporada en la que los eclipses de sol y de luna parece que estarán muy presentes. En el pasado este tipo de eventos eran vistos como señales importantes o formas de intentar descubrir ciertas novedades que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Habrá llegado el momento de apostar claramente por este tipo de elementos que pueden hacernos ver el cielo desde otro punto de vista.