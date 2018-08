Nadie quiere a Coentrao y se tiene que reincorporar al Real Madrid

Al jugador le queda un año de contrato y, aunque Mendes le busca una salida, no tiene ofertas.

Fabio Coentrao se reincorporará el domingo a los entrenamientos en Valdebebas. El todavía jugador del Real Madrid tiene un año de contrato en vigor y, aunque el club lleva años sin contar con él, el portugués no encuentra destino.

El conjunto blanco permitió que no acudiera a los primeros entrenamientos de la pretemporada, pese a ser a efectos reales un jugador más del equipo, con el fin de que buscase una salida. Pero aún no tiene ofertas sobre la mesa, por lo que se dará una situación que el club no deseaba que llegara: que se reincorpore a los entrenamientos.

El conjunto madridista no sabe como quitarse de encima a un jugador con el que no contaba Zidane ni lo hará ahora Lopetegui. El club le aconsejó que se buscase equipo al finalizar la temporada, tras terminar su cesión en el Sporting de Portugal. Sin embargo, el pobre rendimiento del luso, su edad -30 años- y su sueldo -2,5 millones de euros- hacen que nadie se interese en sus servicios.

Jorge Mendes, agente del jugador, lleva tiempo moviendo el mercado intentando colocarle sin éxito. El jugador no encuentra equipo y deberá volver a Madrid, donde además y no tendrá a su principal apoyo durante su etapa en el club, su amigo Cristiano Ronaldo.

Para Julen Lopetegui, Coentrao no es una opción. El lateral izquierdo está cubierto con Marcelo y, aunque todo apunta a que Theo Hernández saldrá, ni siquiera su posible marcha le abre las puertas. El jugador lleva años rindiendo a un nivel muy por debajo de lo que se exige para ser jugador del Real Madrid y durante su estancia en el Sporting tampoco ha mejorado en exceso. Por lo que en el club siguen sin contar con él.

Cabe recordar que Coentrao fue un fichaje de José Mourinho y que durante sus primeros años rindió a un buen nivel. De hecho, fue titular en la final de la Champions League de 2014, por delante del ahora segundo capitán madridista. Sin embargo, entre lesiones y continuos entrenamientos al margen del grupo sin causa justificada por parte del club, fue pasando al ostracismo.

Pocos se acordaban hoy en día que Coentrao seguía siendo jugador del Real Madrid. Pero así es. Le queda contrato hasta junio de 2019, por lo que si no encuentra equipo antes de que cierre el mercado de fichajes, deberá cumplirlo, ponerse a las órdenes del club y continuar su periplo por las instalaciones de Valdebebas.