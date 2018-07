Vinicius: “Tenía muchos equipos para elegir y escogí al Madrid, el mejor de todos”

Vinicius Junior mostró su ambición de triunfar en el Real Madrid durante su presentación

Vinicius Junior fue presentado como nuevo futbolista del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un acto que comenzó en el palco de honor del estadio merengue.

“Esta es la mejor oportunidad que tiene un jugador de futbol. Me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esto”, comenzó diciendo Vinicius Junior. “El sacrificio no es algo nuevo en mi vida. Vengo de una familia muy sencilla de la que estoy muy orgulloso y de los valores que me han enseñado. He vivido lejos de ellos porque era necesario para que triunfase”, añadió el futbolista carioca en el palco del Santiago Bernabéu.

“Ahora tengo el honor de llegar a la cima del mundo del futbol, que es el Real Madrid con sólo 18 años”, dijo el nuevo jugador merengue. “Con humildad demostraré al míster y compañeros que estoy preparado. Voy a intentar demostrar y asimilar todo lo mas rápido posible”, añadió el brasileño.

“La adaptación no será fácil pero estoy preparado”, dijo mostrando una gran ambición. A continuación pasó a dar las gracias a todas las personas que han ayudado a que pudiese cumplir su sueño: “Agradezco mucho al presidente y a los directivos del Real Madrid, por confiar en mi futbol. Agradezco a mi familia todo lo que han hecho por mi y por mi sueño. No les voy a decepcionar nunca”.

“Me gustaría decir que yo he podido escoger entre los más grandes del mundo y escogí al Madrid, al mejor de todos. Espero estar muchos años. Somos el Real Madrid y siempre queremos más. ¡Hala Madrid!”, finalizó Vinicius.

Sensaciones

“Quiero agradecer a Ronaldo, un mito, alguien a quien he seguido siempre. Es un fenómeno y es increíble estar aquí a su lado firmando mi contrato con el Real Madrid. Estoy feliz y voy a dar muchos éxitos”.

Definición

“Es una sensación única. Me faltan palabras para describir estos sentimientos. Todo lo que he hecho en el Flamengo lo puedo hacer ahora y puedo hacerlo mejor. Mi estilo de juego es más parecido al de Neymar”.

Entrenamientos

“Me estoy preparando cada día. Estoy adaptándome lo más rápido posible. Trabajo muy rápido y Lopetegui me está ayudando mucho, diciéndome lo que tengo que hacer y mejorar”.

Quedarse en el Madrid

“Sí, me quedo en el Madrid y en el primer equipo. Ellos son los que decidirán si voy a jugar con el Castilla algunos partidos para ir adaptándome lo más rápido posible”.

Dorsal

“Ni me he dado cuenta de que la camiseta no tenía número. Me voy a poner la camiseta del Real Madrid con mucho orgullo”.

Situación

“Es un grupo maravilloso que me ha acogido muy bien. En los entrenamientos lo hago como cuando jugaba en el Flamengo y eso me hace estar contento”.

Desafíos

“Mi objetivo aquí es siempre ganar más. Estoy obsesionado con ganar, por eso he escogido al Real Madrid”.

Primeras impresiones

“Mi español es un poco regular. La gente me está acogiendo muy bien y estoy contento. Me hizo ilusión ver que Benzema colgara una foto conmigo. El club es maravilloso, con una estructura más allá de lo normal”.

Espejo en la plantilla

“Todos los jugadores son mis favoritos, sólo los había visto en televisión y en los videojuegos y ahora estoy a su lado entrenando. Es algo inexplicable”.

Lopetegui

“Me dice lo que tengo que hacer y me ha dicho que la parte defensiva de uno-dos toques no puedo ponerme a regatear porque es peligroso. También me dice que busque el gol”.

Neymar

“Es mi ídolo. Es alguien a quien sigo de cerca. Soy parecido a él”.

Cristiano Ronaldo

“Es una leyenda del Real Madrid. Estoy feliz de estar al lado de Benzema, Bale y de los jugadores que voy a jugar en el futuro. Quiero jugar con los mejores y poder ayudar”.

Presión

“Vengo del Flamengo, que es un club con mucha presión. Me he acostumbrado porque mi gente me da el mayor apoyo posible para que yo sólo me ocupe de jugar. Es lo que estoy haciendo, no veo las noticias y no pienso en fracasar. Sólo pienso en ganar”.

Jugar con Neymar

“Sueño con jugar con Neymar. Y si Dios quiere, en poco tiempo jugaré con él en la selección brasileña. Será estupendo”.