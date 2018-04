Gareth Bale será titular en el derbi ante el Atlético de Madrid y todo suena a examen final para un jugador que está más fuera que dentro del equipo. Después de ni siquiera saltar a calentar en Turín, el galés tendrá este domingo la última oportunidad de engancharse al equipo y demostrar a Zidane que puede ser importante en lo que resta de Champions League. Todo dependerá también de la voluntad del jugador.

Porque Bale fue uno de los protagonistas en la mágica goleada ante la Juventus y eso que no participó en el partido. Sus claros gestos de enfado y su poca alegría en el gol legendario de chilena de Cristiano Ronaldo, pusieron al atacante en todos los telediarios. Y Zidane, en la rueda de prensa posterior, también habló del británico dejando claro que “no está por detrás de nadie” y dejando caer que su momento llegaría en el derbi contra el Atlético de Madrid.

Aunque lo negara en rueda de prensa, el entrenador francés ha dejado claro a través de las alineaciones que ya no confía en Bale. Primero le sentó en el duelo de ida ante el PSG disputado en el Bernabéu, lo mismo hizo en el partido del Parque de los Príncipes y para colmo del galés, también le sacó del equipo ante la Juventus. Jugadores como Isco, Lucas o Marco Asensio le han ganado la partida y eso es algo más que evidente. Por ello, esto domingo Bale tendrá la oportunidad de volver a ganarse la confianza del galo.

Esta será la última oportunidad de Gareth Bale de ganarse a Zidane y al público del Bernabéu, que en la última época le ha mirado con escepticismo por culpa de las lesiones. Su objetivo es poder ser importante de aquí a final de temporada porque, según avanzó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en ‘El Chiringuito de Jugones’, el galés ha decidido que se marchará este verano y ya ha dicho a su representante que le busque un equipo en concreto: el Manchester United de José Mourinho.

Buena racha en Liga

A Bale últimamente se le está mirando con lupa porque Zidane le ha sacado del once tipo pero es justo reconocer que sus números en Liga, no son los de Cristiano Ronaldo, pero son realmente buenos. Porque en los últimos 6 partidos de Liga que ha disputado ha marcado un total de 5 goles. Algo que no había sucedido en lo que va de temporada. Así que es una realidad que Bale en el campeonato doméstico atraviesa por su mejor momento del año.

Pero eso parece que ya no le vale a un Zidane que siempre confió en él pero que parece que ya no cree en el galés. Para el partido ante el Atlético de Madrid sí, pero en los duelos importantes de la Champions League ya es otra cosa. Por ello, Bale tiene la oportunidad de demostrarle a Zidane en el derbi que puede ser un jugador clave en el equipo como en antaño. Todo depende de Bale.