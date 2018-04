Isco o no Isco, he ahí la cuestión. Jugar con extremos o con un mediapunta, ésa es la decisión que debe de tomar (y que ya ha tomado) Zidane de cara al partido de este martes frente a la Juventus. Los jugadores aún no saben cuál de los cuatro aspirantes (Isco, Bale, Asensio o Lucas) ocupará el puesto vacante en el once titular, aunque el malagueño tiene una ligera ventaja.

Para el Real Madrid pensar en la Juve es evocar Cardiff. En aquella final pasaron muchas cosas. Más allá de que los blancos firmaran una magnífica actuación frente a la Vecchia Signora o se proclamaran campeones, mucho antes que eso, Zidane tuvo que resolver su primer quebradero de cabeza: el once titular. Una alineación que cualquier aficionado blanco puede recitar de memoria una y otra vez y en un jugador se ganó a pulso un hueco desmantelando la BBC: Isco.

Precisamente, el único nombre que baila en el once de este martes. Zizou podría apostar por el malagueño y rememorar aquel equipo. Keylor, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Cristiano y Benzema.. Suena bien. El problema es que el malagueño no atraviesa su mejor momento en el Madrid, nada que ver con su gran papel con la Roja.

Isco ha ido perdiendo galones a lo largo de la temporada. En agosto tenía todo a su favor para que fuera su año, es más, por primera vez desde que desembarcara en Chamartín consiguió su puesto de titular… hasta que en enero todo se fue al garete. Su nivel se desplomó. Justo al contrario que el de Lucas Vázquez, Asensio e incluso Bale. Sus grandes contrincantes.

Lucas y Asensio derriban la puerta

De Lucas y Asensio poco se puede decir que no se haya dicho ya. El primero tiene el alma blanca y su rendimiento es incuestionable y el segundo, probablemente sea el mejor talento del fútbol español. Sus actuaciones con el Real Madrid han llevado a Zidane a concederles minutos… y titularidades.

Al igual que en Cardiff, antes de saltar al Juventus Stadium, Zizou tendrá que decidir los once elegidos. Aquella final de la Champions no sólo pesa en el recuerdo de los madridistas, sino también en la del técnico. Y ese es sin duda el gran argumento de Isco, que Zizou recuerde una y otra vez lo sucedido en Cardiff.

Ante las Palmas el jugador no viajó con el equipo, un síntoma de protección que recuerda lo sucedido en el partido de Liga previo a los octavos de final frente al PSG. El malagueño no disputó el compromiso de la competición doméstica para luego ser titular en el duelo ante el conjunto de Emery.

Isco o no Isco… Quizá sea en Turín el enésimo guiño de Zidane hacia el malagueño, otra muestra más de la confianza que tanto reclama el jugador.