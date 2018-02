En Colombia ven a James como la llave de la ‘operación Lewandowski’

Las cesiones con opción de compra dan para mucho en el mundo del fútbol. El ejemplo más claro lo vemos con James Rodríguez -a préstamo en el Bayern de Múnich por el Real Madrid-, que podría entrar en la operación Lewandowski, tal y como afirman desde RCN Colombia.

Según el citado medio, el club bávaro le propondrá a su homólogo blanco en las próximas fechas un trueque con su delantero titular, a cambio de hacerse con los derechos deportivos del colombiano. El natural de Cucutá volvería a la capital de España en el verano de 2019 si no ejercen la opción de compra de 40 millones de euros que figura en su contrato hasta entonces.

Hace tan sólo unos días en Alemania, ya adelantaron que el Bayern iba a hacer efectiva ésta sobre James, pero ahora desde precisamente su tierra han colocado a Lewandowski como parte activa del traspaso para que les salga gratis prácticamente.

Curiosamente en Polonia, país de origen del ariete, ya pusieron cifra a su posible salida de Múnich: 150 millones de euros. El deseo del jugador de vestir de blanco, unido a su cambio de agente, habría precipitado una decisión que como hemos avanzado en OKDIARIO, no está cerca de llegar a buen puerto.

Lewandowski no encaja

El nombre de Lewandowski ha estado vinculado al Real Madrid desde tiempos inmemoriales. Sin embargo precisamente el paso de las temporadas y por lo tanto los años le va restando posibilidades para cumplir su sueño.

Desde OKDIARIO ya hemos revelado en varias ocasiones que el delantero polaco no encaja precisamente porque los cursos van pasando y su precio no baja al respecto. La edad media de la plantilla blanca es de 26,4 y la llegada de éste de casi 30 no entra en la filosofía del club que ha impuesto durante los últimos veranos ni con James ni sin él.