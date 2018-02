El PSG se conjura para la remontada sin Emery

El vestuario del PSG se ha unido por la remontada ante el Real Madrid en próximo 6 de marzo. El conjunto parisino sufrió un duro revés el pasado miércoles, cuando cayó en el Bernabéu por 3-1 ante los hombres de Zinedine Zidane. Eran el aspirante a destronar al vigente campeón de Europa y no se esperaban caer ante un equipo que no atraviesa sus mejores días. Sin embargo, pudieron comprobar que al conjunto madridista no se le puede dar nunca por muerto.

Dos días después del traspiés, según informa Telefoot, la plantilla al completo se reunió en Camp des Loges, lugar de entrenamiento de la entidad francesa. En esa conjura tomaron la voz cantante Thiago Silva y Dani Alves, que apelaron a la solidaridad de todos los miembros del equipo y a la unión, para ser capaces de darle la vuelta a la eliminatoria en el Parque de los Príncipes.

Saben que la gran aspiración del club es poder levantar por fin la Copa de Europa. Desde hace años son el claro dominador del fútbol francés -aunque no ganaron la última liga-, pero el salto a la máxima competición continental se les resiste. El pasado año cayeron ante el Barcelona, tras ganar 4-0 en la ida y esta temporada esperan hacer algo parecido a lo que lograron los culés el pasado curso. Saben que será difícil. Como han podido comprobar, el Real Madrid se transforma en la Champions y no será nada fácil remontarle los dos goles de desventaja.

El que no estuvo presente en la reunión fue Unai Emery. El técnico fue el gran ausente en la conjura que prepararon sus chicos para remontar al conjunto blanco. El técnico fue muy criticado tras la derrota e incluso las mujeres de sus jugadores cuestionaron sus decisiones de cara al partido que marcaba el rumbo del PSG esta temporada.