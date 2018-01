Zidane: “Neymar le encanta a todo el planeta del fútbol”

Zinedine Zidane no habla “de jugadores que no están en su equipo”, pero no puede evitar sonreír cuando le preguntan en rueda de prensa si como entrenador y madridista le gustaría tener en su equipo a Neymar la próxima temporada.

“Neymar le encanta a todo el planeta del fútbol porque es un gran jugador”, comentó el francés tras no querer pronunciarse en un primer momento sobre el brasileño. El jugador del PSG gusta en el Santiago Bernabéu y encanta a Zizou. Su llegada no será sencilla, pero lo que sí parece claro es que el actual campeón de Europa lo intentará.

El Real Madrid cuenta a su favor con el delicado momento que Neymar vive en París. A pesar de sus excelentes números y de ser la referencia del equipo francés, problemas con algunos de sus compañeros, las críticas de la afición y el poco nivel de la Ligue 1 podrían empujar al atacante a volver a España, aunque esta vez sería para jugar de blanco en Chamartín.