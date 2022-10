Rahm empieza como un tiro el Open de España y ya sueña con igualar a Ballesteros

Todos los ojos estaban puestos en Jon Rahm en este inicio de la primera jornada del ACCIONA Open de Madrid que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid. Por ser el ídolo nacional, pero también por ser el claro aspirante al título e intentar igualar a Severiano Ballesteros con tres trofeos nacionales. Tommy Fleetwood o Rafa Cabrera, el vigente campeón, son dos de las alternativas a hacerse con este Open de Madrid.

El ‘León de Barrika’ comenzaba su jornada a las 9:30 de la mañana en el tee del 10 despertando una gran expectación a sus espaldas. El golfista vasco realizó una primera vuelta prácticamente perfecta, con tres birdies y un gran eagle en el 15 en el que era el primer par 5 del día, yéndose con un resultado de -5 a los segundos nueve hoyos. El número seis del mundo estuvo espectacular desde el tee y cerrando muy bien los hoyos salvo el del 13 donde se dejaba un birdie tras fallar un putt de un metro.

Los segunda parte del recorrido fue diferente y no comenzaba de la mejor forma con un bogey. Al golfista español se le complicó estos segundos nueve hoyos donde no lograba coger la calle en algunos hoyos. No obstante, consiguió solventar todas y cada una de las situaciones difíciles que se le presentó durante el recorrido, especialmente desde el bunker. Uno de los grandes momentos de la mañana se produjo en el hoyo 8 cuando realizó un espectacular approach desde el rough a ocho metros de la bandera y que consiguió embocar, despertando el aplauso y júbilo de la gente presente.

«He jugado bien y más no voy a pedir. La nota es muy buena. Los golpes que he fallado, salvo el del hoyo uno, no han ido muy lejos, y los nueve primeros los he jugado perfectos. Ojalá jugará todos así», dijo Rahm en zona mixta tras la primera jornada de este torneo. «Lo que he fallado ha sido por muy poco. Los pequeños errores son cosas que pasan en el golf. Lo importante es empezar fuerte porque había que aprovechar las condiciones más fáciles. Los greens se han endurecido y estará más difícil el resto de la semana», añadió el golfista de 27 años.