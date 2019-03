Rahm se desinfla el último día en The Players

El norirlandés Rory McIlroy celebró el día de San Patricio con una victoria en el torneo de golf de la PGA Players Championship, con una ronda final de 70 golpes (-2) para un total de 272 impactos (-16), al tiempo que el venezolano Jhonattan Vegas terminó en el tercer puesto

McIlroy, de 29 años, superó un comienzo inestable en TPC Sawgrass para cargar seis birdies contra dos bogeys y un doble bogey para terminar por encima del veterano estadounidense Jim Furyk, quien totalizó 273 (-15). Furyk se puso en disputa con un cierre de 67 (-5), una ronda que incluía un eagle, cinco birdies y dos bogeys en el desafiante trazado del campo.

La victoria le valió a McIlroy un cheque al ganador de 2,25 millones de dólares y no pudo haber sido mejor programada mientras se prepara para el Masters de Augusta el próximo mes, donde tiene como objetivo completar una carrera de Grand Slam. Fue otra actuación de batalla de McIlroy, quien pudo recuperar la compostura en varios momentos claves el domingo para quedarse con el triunfo.

Un bogey en el hoyo 14 había dejado a McIlroy a la deriva del liderato, pero se defendió con los birdies en el 15 y 16 para recuperar una ventaja de un disparo con dos por jugar. McIlroy, cuatro veces ganador de mayor, terminó con dos pares para cerrar su 15º título en el US PGA Tour.

El norirlandés comentó después su experiencia en la gira de este año, donde ha logrado cinco resultados entre los 10 primeros, pero no había podido superar el límite. “Esperaba que si me mantenía lo suficientemente paciente y esperaba mi turno, las cosas iban a funcionar y me alegro de que lo he hecho”, añadió.

Por su parte, Furyk se había enfrentado a una agonizante espera para ver si había hecho lo suficiente por la victoria después de completar su ronda de cinco por debajo del par (67). El capitán de la Copa Ryder de los Estados Unidos, de 48 años, produjo dos birdies en sus últimos tres hoyos para cerrar en 15 debajo (273).

El inglés Eddie Pepperell y el venezolano Jhonattan Vegas terminaron empatados en tercer lugar con 14 menos (274), luego de que ambos cerraron con 66 (-6). Vegas logró eclipsar el asombroso esfuerzo de Pepperell en el hoyo 17, rodando en un gigantesco putt de 70 pies para birdie.

Para el español Jon Rahm fue una decepcionante ronda final, ya que había tomado una ventaja de un disparo en la cuarta ronda del domingo. Rahm, quien había liderado el sábado, cerró con un estrepitoso 76 (+4) para terminar en un empate en el lugar 12 con 11 bajo par (275), empatado con el mexicano Abraham Ancer.

El también español Sergio García terminó en el puesto 22, mientras que el argentino Emiliano Grillo lo hizo en el 26 y el estadounidense Tiger Woods en el 30.