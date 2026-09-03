Rafa Jódar, sin excusas: «Simplemente ha sido mejor que yo; soy nuevo en el circuito y estas cosas pasan»

Bu Yunchaokete, el número 124 del mundo, que desde este miércoles deja de ser un desconocido para el público español. El chino sacó el rodillo y pasó por encima (2-6, 1-6, 1-6) de Jódar, que cae, contra pronóstico, en su estreno. Porque el US Open era el Grand Slam que mejor encajaba en su juego y su currículum, ese que ha ido rellenando durante su etapa en el circuito estadounidense. Sin embargo, se fundió a negro, algo que nunca había sucedido en su inmaculada trayectoria como profesional.

Jódar no se encontró, ni siquiera cuando la lluvia le concedió una moratoria y detuvo el partido una hora. «Pensaba que el partido no estaba acabado y podía remontar hasta que hubiera algún punto en juego. Vine algo mejor tras la lluvia, pero el partido estaba ya muy difícil. No sé el calendario que tendré de aquí en adelante, hablaré con mi equipo para ver qué es lo mejor», expresó el madrileño a la prensa española desplazada a Nueva York, entre la que se encuentra OKDIARIO.

Jódar se diluyó ante el chino Bu, pero en principio debía enfrentarse al australiano Kokkinakis, quien se bajó del torneo por lesión. «Me preparo para mí mismo y para hacer un buen partido dentro de las cosas que puedo controlar yo. No sabía que se iba a cambiar de rival, pero todos juegan bien, no es una excusa. Siempre pienso en mí para quedar lo mejor posible en los torneos», añadió.

«Acaba de terminar el partido y es muy reciente, ya habrá tiempo estas semanas para analizar el partido y las cosas a mejorar para no cometer los mismos errores, pero ahora mismo no puedo decir otra cosa. Soy nuevo en el circuito. Estas cosas pasan. Somos humanos. Intentaré aprender de ello para que no vuelva a suceder. La segunda vez será grave si no he aprendido de la primera», dijo.