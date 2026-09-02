Pesadilla en Nueva York: un Jódar desdibujado cae en primera ronda del US Open ante el 124 del mundo

Entrada la tarde en Flushing Meadows, el gesto de Rafa Jódar está como el cielo, gris. Hay días en los que el tenis se esconde y no hay dónde encontrarlo, como el sol a lo largo de esta semana en Nueva York. Las dejadas le son esquivas, no carbura el servicio y, para más inri, se encuentra con un rival inspirado. Bu Yunchaokete, el número 124 del mundo, que desde este miércoles deja de ser un desconocido para el público español. El chino sacó el rodillo y pasó por encima (2-6, 1-6, 1-6) del español, que cae, contra pronósticos, en su estreno.