¿Quiénes son los máximos goleadores en los Clásicos?

Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras este domingo 25 de octubre en el Clásico de la Liga EA Sports que se disputa en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas. Los dos grandes españoles se juegan un partido decisivo por la Liga en la jornada 10 de la competición que el conjunto culé puede encarrilar si consigue una victoria y deja al Real Madrid a 9 puntos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los Clásicos y los máximos goleadores en estos partidos.

El mundo se vuelve a parar este domingo 25 de octubre ante el partido más importante del planeta: el Clásico que disputarán a partir de las 21:00 horas Barcelona y Real Madrid. Ambos equipos se enfrentan en el Camp Nou en un duelo decisivo por la Liga al que el conjunto culé llega después de hacer un pleno de 9 victorias en la competición y seis puntos por arriba del Real Madrid. El equipo de José Mourinho, que ha ganado sus últimos cuatro partidos, intentará dar la sorpresa y volver a engancharse a la Liga.

En la historia de los Clásicos ha habido goles de todos los tipos y colores, pero ¿quién ha metido más goles en la historia de los Barcelona-Real Madrid?

El Clásico gol de Messi

El que más veces ha saboreado lo que es meterle un gol al eterno rival en un Clásico es Leo Messi, que aún tiene la oportunidad de alargar la lista. El astro argentino es el máximo goleador en la historia de los Clásicos con 26 goles en 43 partidos, aunque no consigue marcarle a los blancos desde el pasado 6 de mayo de 2018, en el Camp Nou. En segundo lugar, hay empate entre Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano, con 18 goles cada uno al Barcelona, para completar juntos el podio entre los máximos goleadores de la historia de los Clásicos. En cuarto lugar aparece un Karim Benzema que acabó su carrera en el Real Madrid con 16 goles en los Clásicos.

Si el Barcelona tiene en sus filas al máximo goleador de la historia de los Clásicos con Leo Messi, el Real Madrid gana en el aspecto de que entre los máximos goleadores en estos duelos hay muchos más jugadores que vestían la camiseta madridista. Entre los diez máximos goleadores sólo encontramos a Leo Messi, César Rodríguez y Luis Suárez.

En quinto lugar aparece toda una leyenda del madridismo, Raúl González. El mítico 7 del Real Madrid y capitán marcó 15 goles en los Clásicos; uno de ellos será recordado siempre por su posterior celebración en la que mandó callar al Camp Nou.

Después aparecen Puskas y Gento, ambos con 14 goles, otros dos históricos jugadores que pasaron por el Real Madrid, junto a César Rodríguez, mítico delantero del Barcelona. Con 12, Santillana ocupa el noveno lugar, mientras que Luis Suárez cierra el top 10 de los máximos goleadores de los Clásicos con 11 goles.

Los 10 máximos goleadores de los Clásicos

1. Lionel Messi (FC Barcelona): 26 goles

2. Alfredo Di Stéfano (Real Madrid): 18 goles

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 18 goles

4. Karim Benzema (Real Madrid): 16 goles

5. Raúl (Real Madrid): 15 goles

6. Ferenc Puskas (Real Madrid): 14 goles

7. César Rodríguez (Barcelona): 14 goles

8. Francisco Gento (Real Madrid): 14 goles

9. Santillana (Real Madrid): 12 goles

10. Luis Suárez (FC Barcelona): 11 goles