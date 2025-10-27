Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el partido del Real Betis - Atlético de Madrid de la Liga Este Real Betis - Atlético de Madrid corresponde a la jornada 10 de la Liga y se jugará en La Cartuja El Atlético de Madrid tratará de llevarse los tres puntos tras el mazazo que sufrieron en la Champions League

El Real Betis y el Atlético de Madrid, empatados a 16 puntos en la clasificación, se ven las caras en la jornada 10 de la Liga y lucharán por llevarse los tres puntos en el Estadio de La Cartuja. Estos dos clubes históricos del fútbol español protagonizarán un auténtico duelo para terminar este fecha en puestos de Champions League, pero eso sólo podrá conseguirlo el que se lleve el triunfo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo.

Cuándo se juega el partido de Liga Real Betis – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visita el Estadio de La Cartuja para enfrentarse al Real Betis en el partido que corresponde a la jornada 10 de la Liga. Los hombres del Cholo Simeone siguen firmando una temporada bastante irregular y es por ello que están obligados a conseguir la victoria frente a un equipo que a domicilio siempre le cuesta mucho. Hay que tener en cuenta también que tanto los rojiblancos como los pupilos de Manuel Pellegrini están empatados a 16 puntos en la clasificación, por lo que estos tres puntitos que están en juego pueden ser muy importantes para ellos.

Horario del Real Betis – Atlético de Madrid de la Liga

La Liga ha programado este frenético Real Betis – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 10 del campeonato nacional español para este lunes 27 de octubre. La patrona que preside Javier Tebas ha fijado este partidazo en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre ambas aficiones para que el balón pueda rodar de manera puntual en este Estadio de La Cartuja para cerrar esta fecha.

Dónde ver hoy el Real Betis vs Atlético de Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para emitir en nuestro país una parte del campeonato liguero español. Este Real Betis – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 10 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar La Liga. Hay que recordar que este canal es de pago, por lo que todos aquellos aficionados que quieran disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja entre dos clubes históricos de nuestro país tendrán que tener contratado el paquete que incluye el fútbol español.

Además, todos aquellos hinchas del conjunto colchonero, del cuadro verdiblanco y seguidores del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Betis – Atlético de Madrid de la jornada 10 de la Liga gracias a la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también el operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre la previa este este apasionante encuentro de la jornada 10 de la Liga. Una vez termine el Real Betis – Atlético de Madrid publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes de los protagonistas que nos lleguen desde el Estadio de La Cartuja.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Atlético de Madrid

Todos aquellos aficionados de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 10 de la Liga deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, RNE, Cope, la Ser u Onda Cero conectarán con el Estadio de La Cartuja para contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Betis – Atlético de Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Betis – Atlético de Madrid

El Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, será el campo donde se juegue este Real Betis – Atlético de Madrid de la jornada 10 de la Liga. Este recinto fue inaugurado en 1999 y tiene un aforo para recibir a unas 70.000 personas. Este estadio es la casa del conjunto de Heliópolis mientras se producen las obras del Benito Villamarín y hay que destacar que en este césped se han jugado las últimas finales de la Copa del Rey y es uno de los campos escogidos para estar presente en el Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en este Real Betis – Atlético de Madrid de la jornada 10 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR y revisará las acciones polémicas que se produzcan para, si es necesario, avisar y recomendar a su compañero para que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que estará ubicado en la banda del Estadio de La Cartuja.