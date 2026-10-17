El Real Betis y el Barcelona están preparados para ofrecer uno de los partidos más destacados de la novena jornada de la Liga, ya que ambos están en la zona alta de la clasificación. El Estadio de La Cartuja se llevará todos los focos para ver si los azulgranas son capaces de seguir con su racha de victorias. Te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda entre verdiblancos y azulgranas.

Real Betis – Barcelona de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Barcelona viaja a Sevilla para enfrentarse al Real Betis y jugar el partido que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Se viene partidazo en el Estadio de la Cartuja ya que los de Hansi Flick lideran la tabla y parecen intratables en este momento, pero delante tendrán al conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, que son terceros y ya consiguieron ganar al Real Madrid este curso. Javier Tebas y su patronal han programado este choque entre dos históricos de nuestro país para este sábado 17 de octubre, siendo el horario escogido el de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Real Betis – Barcelona de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se jueguen en el torneo de la regularidad en España son Movistar+ y Dazn. El Real Betis – Barcelona correspondiente a la jornada 9 de la Liga se va a poder ver en directo por televisión a través del canal de pago que Dazn tiene en diferentes operadores, lo que significa que no se retransmitirá gratis ni en abierto por la TV. Todos aquellos clientes de esta plataforma podrán ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja descargando en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV la aplicación.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este encuentro que cayó en la novena jornada de la Liga. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Betis – Barcelona desde una hora y media antes de que comience el choque. Cuando acabe el duelo publicaremos la crónica y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde el Estadio de la Cartuja.

Dónde escuchar por radio gratis y en directo el Real Betis – Barcelona

Además, recordar a los seguidores del conjunto de Heliópolis, aficionados culés y amantes del fútbol español en general que no puedan ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este choque de la jornada 9 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE van a conectar con el Real Betis – Barcelona y así narrar lo que suceda en el Estadio de la Cartuja.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Betis – Barcelona?

El Estadio de La Cartuja, que se encuentra en la ciudad andaluza de Sevilla, será el recinto deportivo donde se celebrará el Real Betis – Barcelona correspondiente a la jornada 9 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1999 y tiene aforo para 70.000 espectadores, esperándose una entrada increíble en sus gradas este sábado. Recordamos que mientras continúan las obras del Benito Villamarín esta es la casa de los béticos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Ricardo de Burgos Bengoechea para que dirija el Real Betis – Barcelona que corresponde a la jornada 9 de la Liga. Carlos del Cerro Grande estará controlando todo en el VAR revisando las jugadas polémicas que se le escapen a su compañero y si alguna es clamoroso tendrá que avisarle para que se acerque a la banda del Estadio de La Cartuja a revisar dicha acción y tomar una decisión final.