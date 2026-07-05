Es el punto de Wimbledon… y uno de los mejores del siglo: la maravilla de Davidovich ante Aliassime

Apúntenlo, porque el punto de Alejandro Davidovich en el quinto juego del cuarto set va para el mejor de Wimbledon 2026… y puede que uno de los más emocionantes del siglo XXI. El tenista español firmó una de las acciones más llamativas que se recuerdan en su partido de octavos de final del Grand Slam de hierba frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, que se llevó la victoria en la quinta manga.

Sacaba el malagueño y su rival respondía con un revés largo a dos manos. Se la dejó fácil para una dejada en la que se dejó el alma para llegar. Aliassime la mandaba al fondo y Davidovich conseguía devolverla con un globo y acto seguido golpeó a matar. Derechazo del español y el canadiense se la quitaba de encima, pero volvía a errar y todo estaba del lado de su oponente…

Hasta que Davidovich se lanzó con todo para frenar el derechazo ganador de Aliassime y la dejó muerta para asombro del canadiense. Sólo había que ver el rostro de ambos para apreciar el puntazo histórico que se acababa de producir en Wimbledon. Adiós con honores del español, que vive un momento de ensueño en su carrera.