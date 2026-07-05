La entrega de Davidovich no tiene premio: cae con Aliassime y España se queda sin opciones en Wimbledon

El techo de pista 1 de Wimbledon, descapotado para la ocasión, dibuja un haz de luz que ilumina directamente a Davidovich, cuyo primer set es para ello, para que se alumbre. Una demostración de que por tenis no está lejos de Aliassime, cuarta raqueta del mundo. Exhibe determinación, buenos movimientos y mejores golpeos. Se llevó la primera manga, pero careció de consistencia y Aliassime se mantuvo en pie para remontar. Cae Davidovich (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 0-6) y con él la última bala del tenis español en Wimbledon. El canadiense se cita con Djokovic, palabras mayores, por un puesto en semifinales.

Es la primera vez, desde 2021, que no figura ningún español en los cuartos de final de Wimbledon. Nadal alcanzó las semifinales en 2022 y Alcaraz llegó a tres finales, saldadas con dos entorchados, entre 2023 y 2025. Se revolvió con brío este nuevo Davidovich, renacido desde que el pasado sábado se quitara peso de la mochila al ganar en Mallorca el primer título ATP de su vida. A Wimbledon llegó a la madrugada siguiente y fue directo a entrenar sin apenas descanso y carente de celebración por el título.

«Vengo aquí sin expectativas. Si gano, pues gano. Si pierdo, pues he perdido», explicaba a OKDIARIO durante la entrevista en las tripas del All England Lawn Tennis Club. Davidovich muestra otro gesto, tanto físico como mental. Solo así se explica su florecimiento sobre la hierba. Ante Aliassime mostró todo lo que ha ido tachando de su libro de mejoras. Más concentración, solidez en el juego y mayor consistencia en ambas facetas. Le alcanzó para apuntarse la primera manga y forzar el tie break de la segunda, que cayó del lado de Aliassime, antes de ser sacudido por un periodo valle.

Más por la pérdida de bonanzas que por un desfallecimiento de nivel. Sufrió un break en el desenlace de la tercera manga y comenzó a ir a remolque. Pasó entonces Davidovich por una lucha mental. Con Aliassime consiguiendo otra rotura y él sin aprovechar ninguna de sus seis bolas de quiebre. A la séptima fue la vencida y… pum. Emergió Davidovich. Golpe ganador y al tie break donde esta vez sí, cayó de su lado por insistencia y por imprecisión de Aliassime, negado para la ocasión.

Claro que, entre medias, drama para Davidovich. Gritos, gestos de dolor y vueltas sobre el suelo. Se hizo daño en el tobillo durante un desplazamiento y tuvo que ser atendido por el médico. Sin embargo, le dio para llevarse el cuarto set de forma épica y forzar un quinto en el que apenas logró ofrecer resistencia. Finaliza aquí el concurso de Davidovich, de nuevo contra su techo en Wimbledon, pero renace un nuevo Davidovich. Sin peso en la mochila y clarividente de ideas.