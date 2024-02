El puntazo de Carlos Alcaraz que dejó a todos con la boca abierta en Río de Janeiro

Es uno de los seguros del circuito ATP a la hora de hablar de los mejores puntos del año, con golpes imposibles a la altura de muy pocos, y uno de los grandes recuerdos que guarda Carlos Alcaraz del ATP 500 de Río de Janeiro, en la edición de 2023, es debido a un puntazo que levantó al público de sus asientos y le hizo enloquecer con el imposible logrado por el que fue a la postre finalista de la cita en la ciudad brasileña.

Alcaraz se coló precisamente en la final del torneo de Río tras superar en una durísima semifinal al chileno Nico Jarry, quien paradójicamente, un año después se tomaría la revancha y le apartaría en la misma ronda del ATP 250 de Buenos Aires. Volviendo a la cita en Brasil, en el año 2023, fue un choque entre dos estilos, que se tradujo en una batalla encarnizada que en los dos primeros sets marcó un tanteador de 6-7, 7-5, con el segundo set favorable a un Carlitos que se vio contra las cuerdas debido a la potencia de los golpes de Jarry.

El chileno apretaba de fondo y se venía a la red a poco que podía, y con ese guion se construyó el mejor punto del partido y del torneo, en la pasada edición de 2023. Ofensivo como pocos, pese a estar en pistas lentas de tierra batida, Nico Jarry comenzó a mover de lado a lado a un Alcaraz que resistía, sabedor de la importancia de abrir brecha en el marcador del tercer set, obligatoriamente definitivo para el devenir del encuentro.

Alcaraz logró uno de los puntos del año

Habían pasado más de dos horas desde el inicio del choque, pero Carlos Alcaraz sacó la fuerza necesaria para, sumada a una precisión quirúrgica, enganchar un passing imposible desde los límites de la pista, que dejó absolutamente paralizado a Jarry, quien había subido de manera académica a la red para cerrar un punto casi cantado a su favor. No sólo no pudo ganar la volea, si no que la derecha kilométrica de Alcaraz se colaría en calidad de winner, provocando el más absoluto éxito del público presente en la central del ATP 500 de Río de Janeiro.

A partir de ese instante, del que derivó el break en favor de Carlos Alcaraz, se inició un parcial que acabaría con Jarry en la lona y Alcaraz celebrando la victoria final por 6-7, 7-5, 6-0, en dos horas y 43 minutos de partido. El campeón español había estado contra las cuerdas, pero supo sacar fuerzas de flaqueza y acabar colándose en la final del torneo de Río de Janeiro, donde, eso sí, no pudo defender el título de 2022 y cedería ante Cameron Norrie, penalizado por unas molestias físicas.

Alcaraz, lesionado en su regreso a Río

Un año después, Carlos Alcaraz tenía ansias de revancha en el ATP 500 de Río y se escudaba en recuerdos como aquel puntazo que le ganó a Nico Jarry para motivarse y buscar su segundo título de campeón en Brasil, tras el logrado en el año 2022. Sin embargo, Alcaraz, primer cabeza de serie de la edición de 2024 del torneo brasileño, sólo pudo aguantar dos juegos de su encuentro de primera ronda ante Thiago Monteiro, y sufrió un desgraciado esguince de tobillo que obligó a su retirada del torneo.