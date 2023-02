A puñetazo limpio: una brutal pelea acaba con cinco expulsados en la NBA

Una brutal pelea acabó con cinco expulsados en el en el partido entre Orlando Magic y Minnesota Timberwolves que terminó con victoria para los Magic (127-120). Mo Bamba y Austin Rivers fueron los protagonistas de una batalla campal en la que volaron los puñetazos.

AUSTIN RIVERS AND MO BAMBA GET INTO IT 🤯 pic.twitter.com/kUFYXgPvI5

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2023