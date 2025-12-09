PSV-Atlético en Champions: encerrona en Eindhoven

Cuando el Atlético se bajó del avión y fue recibido por la espesa lluvia de Eindhoven volvió a entender que su estadio, el lugar en el que juegan y ganan como nadie, había quedado atrás. Aterrizan los de Simeone con la escudo resquebrajado y el pecho muy hundido tras las derrotas ante Barcelona y Athletic, ambas a domicilio, claro. En siete días han pasado de poder asaltar el liderato a verlo desde la lejanía. El PSV, hueso donde los haya, pone a prueba (21:00 horas) la reacción del Atlético.

El único amparo de los rojiblancos es el resultado de la jornada continental anterior, saldado con victoria de carácter sobre el Inter de Milán. La rueda de la Champions les devuelve más de sus fronteras, en busca del primer triunfo europeo a domicilio que no llega. Todavía colean los traspiés en Anfield con la derrota en el último minuto ante el Liverpool y el jarro de agua fría que le tiró el Arsenal en el Emirates. Ahora otro líder de su respectiva liga pone a prueba al Atlético, el PSV, que además se divierte por Europa.

Este curso le ha endosado un set (6-2) al Nápoles y asaltado Anfield (1-4) con solvencia ante el Liverpool. Acumula cerca de tres meses sin perder en su estadio, al que se presenta uno de los peores visitantes. No es un vicio de esta temporada, es un mal estructural del Atlético en los últimos años. Desde la última vez que alcanzó las semifinales de la Champions, en 2016-17, sus siguientes 37 partidos como visitante en este torneo los ha saldado con 19 derrotas, 11 victorias y 7 empates. Y de sus últimas 20 salidas ganó 7 y perdió 11.

La apuesta sube, pues el Atlético sufre de nuevo cuatro bajas para visitar al PSV. La última es Clement Lenglet, por una contractura muscular contra el Athletic Club por la que tuvo que ser sustituido. Ya estaban fuera de acción tanto José María Giménez y Álex Baena, por sendas lesiones musculares ante el Barcelona, como Marcos Llorente, que se pierde su quinto encuentro. Titulares indiscutibles estos tres últimos en el once tipo de esta temporada de Simeone.

Examen para Julián Álvarez

El Cholo deberá rearmar de nuevo su alineación en determinados puestos, mientras mantiene la duda de Johnny Cardoso. Tras perderse el duelo del pasado sábado contra el Athletic por un fuerte golpe en la rodilla, la entrada del estadounidense en la expedición para Eindhoven es una buena señal sobre su evolución para el encuentro. Si está o no para la titularidad es una de las dudas de la alineación, en la que hay nombres aparentemente fijos.

Jan Oblak, Nahuel Molina, David Hancko, Giuliano Simeone, Nico González, Pablo Barrios y Julián Álvarez, cuyo bajón en los últimos duelos es preocupante. Sus 39 goles desde que llegó al Atlético -diez en el curso actual- son una buena cifra, pero su presente tan solo arroja tres tantos en sus últimos doce choques. Y no son solo sus cifras, sino las imprecisiones, los regates fallidos y la frustración que evidencia en cada lance de sus encuentros más recientes. En Bilbao, en Barcelona, en Getafe…

La Champions alienta su reacción. En esa competición ha marcado nueve goles en sus últimos diez encuentros. Y tres en los cuatro más recientes. De los 14 duelos que ha disputado en el torneo con el Atlético, con diez tantos y tres asistencias, solo se quedó sin marcar en tres de los últimos diez. Lo necesita Julián Alvarez. El Atlético se prepara para la encerrona del PSV.