La prometida del dueño del West Ham se desnuda en el baño e incendia Inglaterra

Ampika Pickston ha puesto patas arriba Inglaterra entera con la últimas sesión de fotos que se ha hecho y que ha publicado. La prometida del dueño del West Ham, David Sullivan, se desnuda y posa en el baño y otras dependencias de su casa y ha incendiado las redes sociales, que se rinden a los encantos de esta televisiva de 41 años, muy conocida en las islas británicas por su participación en varios programas de la pequeña pantalla.

La influencer, que acostumbra a subir contenido muy subido de tono en su perfil en redes, fue fotografiada sentada junto a una piscina y luego en una bañera con solo burbujas, tal vez haciendo un guiño al himno Forever Blowing Bubbles de West Ham, el equipo de su prometido. Ampika lleva saliendo con Sullivan desde septiembre del año pasado y ambos están prometidos.

Sullivan, de 72 años, se separó de su mujer durante 25 años, Emma Benton-Hughes, poco antes de empezar un romance con Ampika, que también es propietaria de un salón de belleza y un negocio de capacitación en cosméticos. La edad no es un problema, pues el dueño del club inglés tiene 31 años más que la modelo, con la que debe pasar por el altar muy pronto.

La pedida fue hace unos meses y Ampika compartió fotos de su anillo en las redes sociales antes de eliminar la publicación. “Hay una gran diferencia de edad, pero están enamorados. Se han mantenido en silencio durante la mayor parte del año por respeto a sus hijos y ex parejas, pero saben que no pueden controlar esto para siempre», dice una persona cercana a la pareja a The Sun.

