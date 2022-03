Máxima preocupación en Portugal, Francia y en el mundo del fútbol en general. Isaac, hijo de Didier Drogba, lleva desde el mes de enero desaparecido y nadie sabe nada de su paradero desde que viajara a Francia ha hacer unos exámenes de Secundaria. El joven de 21 años, futbolista como su padre, fichó el Académica de Coimbra el pasado verano, pero nada más empezar este año 2022 pidió permiso para viajar a examinarse y desde entonces no se sabe nada de él.

Isaac tiene contrato en vigor con el Académica, pero nadie sabe nada de él, ni su entrenador ni sus compañeros, no se ha vuelto a comunicar con ellos en este tiempo. Su marcha plantea muchas preguntas sin respuesta, al tiempo que deja a los integrantes del club portugués desconcertados, pues es una verdadera incógnita su paradero.

«Es un delantero divertido, rápido, técnicamente bueno, necesitaba tiempo para crecer. El que viene de fuera siempre necesita algo de tiempo y no lo tuvo. Se fue y no sabemos si volverá. Es una pena estar un poco acomodado porque la calidad ahí está. Acordamos una fecha de regreso y no se presentó. No hemos sabido nada más sobre él», dice Miguel Carvalho, entrenador del equipo Sub-23.

«Su manager habló con el presidente y se pudo traerlo y ficharlo. El chico tenía algunas condiciones, pero su capacidad de trabajo estaba reducida», añade, deslizando que el chico está demasiado acomodado por el nivel de vida que le ha proporcionado su padre desde pequeño. «Conocí a un buen chico. La diferencia es que no necesitaba trabajar para ganar dinero a un nivel superior. Conocí a muchos futbolistas y los que realmente quieren son los que luchan», añade Carvalho.

«En enero se despidió de nosotros, dijo que iba a pasar el fin de semana en Francia con su familia y no volvió. Honestamente, ni siquiera sé si va a volver». En sus redes sociales, la última publicación de Isaac Drogba se remonta a diciembre y el día en que celebra su 21 cumpleaños. Un Isaac que empezó a jugar en el Chelsea, después pasó por el Guingamp francés y luego estuvo en el US Caratese, en la Serie D de Italia, hasta que fichó por el Académica.