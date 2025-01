La Premier quiere a Gallagher de vuelta la próxima temporada. Varios equipos de su país han sondeado ya al entorno del internacional inglés, que tomará una decisión a final de temporada. Gallagher no ha conseguido el estatus de fijo para Simeone y además juega en una posición que no es la suya y donde no se explotan sus condiciones. En este escenario, al Atlético tampoco se le escapa que su traspaso podría ser una fuente muy importante de ingresos este verano.

Gallagher está tasado en no menos de 50 millones de euros, cantidad que pagarían por él sin dudarlo por lo menos media docena de equipos de la Premier, donde su cartel sigue siendo muy alto. El Atlético no tendrá problemas en traspasarlo a final de temporada, pero debe ser una decisión consensuada con el jugador, que será quien tenga la última palabra en función de cómo se sienta en el equipo.

A Gallagher Simeone le utiliza en el flanco izquierdo del medio campo, una demarcación en la que es evidente que no se siente a gusto y en la que no puede aprovechar sus características de llegador. De hecho comenzó la temporada mucho más adelantado y marcó dos goles ante el Valencia y el Rayo, pero poco a poco el Cholo ha ido retrasándole y alejándole del área, una situación que no le gusta al jugador, aunque lo acepta por el bien del equipo.

La segunda vuelta será decisiva en el futuro del internacional inglés. Si su participación e influencia en el equipo aumentan, las posibilidades de que continúe también se incrementarán. En cambio, si sigue perdiendo protagonismo es más que probable que él sea el primero en buscar una salida. Por ahí va a ser decisivo lo que suceda en el mercado de fichajes de enero, en el que el Atlético está buscando un centrocampista de nivel -el andaluz Fabián es su sueño-. El comportamiento de Simeone con ese refuerzo tendrá también consecuencias en lo que suceda con Gallagher.