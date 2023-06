«Me ponía un cuchillo en la barriga, me escupía y me pateaba sobre sobre el suelo»

«Ya no sé qué más hacer. Necesito ayuda y hacerlo público». Así comienza la grave denuncia de Ludmila Isabella, ex pareja de Lautaro Acosta, ahora futbolista de Lanús y ex del Sevilla al que ha denunciado por violencia de género. La joven mostró fotos de distintas lesiones sufridas en todo su cuerpo, pero lo más desgarrador fue sin duda su testimonio.

«Por favor, pido justicia», fue el mensaje que acompañó la carta que publicó en su cuenta de Instagram. Asegura que el futbolista la amenazó de muerte y que sufrió «violencia física, psicóloga y económica» por parte del ex de Boca y que tiene «fotos y audios para demostrarlo». En ese sentido, dijo que que ya hizo dos denuncias: una fue radicada en 2019 y la más reciente, hace unos días.

«A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el suelo y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada hecha bolita. Una vez llego a amenazarme con un cuchillo blanco que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la barriga. Me rompía la ropa, me la escupía y pateaba», duenta Ludmila.

«Me decía que me iba a matar»

Además, dijo que padeció otros episodios de violencia delante de su hijo de cuatro años: «Yo iba a la habitación de Beni y me tapaba al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le de un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba. Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mi y a mi familia». La joven sigue teniendo miedo: «El 8 de junio hice mi denuncia y todavía no sacaron una medida cautelar. Él sigue amenazando. Por favor, ayúdenme».

«Siempre creí en que él iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer y menos con un hijo. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha y lo demuestra en cada partido. No doy más», finaliza.