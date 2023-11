La Policía detiene a dos menores en Inglaterra por insultos machistas contra una árbitra

Lamentable suceso el que llegó desde Inglaterra el pasado sábado, cuando dos aficionados del Birmingham profirieron insultos misóginos a la árbitra Rebecca Welch. Ambos eran menores de edad (17 años) y fueron detenidos por la Policía británica por esos cánticos dirigidos a la colegiada del encuentro entre el Birmingham y el Sheffield Wednesdey de la Segunda División inglesa.

La Policía de West Midlands identificó a los dos aficionados durante el partido de fútbol entre el Birmingham y el Sheffield Wednesday y los detuvo por supuestos cánticos misóginos contra la árbitra. El Birmingham se impuso por 2-1 en el partido de la Sky Bet Championship, que le valió a su nuevo entrenador, Wayne Rooney, su primera victoria al frente del club.

El partido se vio ensombrecido por la noticia de la detención de dos jóvenes de 17 años por presuntos cánticos contra la árbitra Welch, que hizo historia el pasado mes de enero al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la Championship en Inglaterra tras hacerse cargo del choque del Birmingham contra el Preston.

«Hemos detenido a dos chicos por cánticos misóginos contra la árbitra durante el partido que el Birmingham City ha jugado hoy en casa, en St. Andrew’s. Nuestros agentes escucharon los cánticos dirigidos a la árbitra y actuaron rápidamente para detener a los dos, ambos de 17 años», indicó la Policía en un comunicado.

Two supporters were overheard by West Midlands Police officers engaging in misogynistic chanting towards today’s referee and are currently in custody on suspicion of a public order offence.

— Birmingham City FC (@BCFC) November 25, 2023