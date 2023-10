El trágico fallecimiento de Álvaro Prieto, futbolista juvenil del Córdoba CF, sigue copando la actualidad en nuestro país. El joven desapareció el pasado 12 de octubre en Santa Justa y su cuerpo fue encontrado sin vida entre dos vagones cinco días después. El cordobés falleció por una descarga eléctrica, pero todavía está en el aire lo que realmente pasó antes de que trepara a ese tren. Además, hace unos días apareció un vídeo que desmonta una de las teorías de la versión oficial sobre lo ocurrido, pues un viajero captó con su cámara el cuerpo sin vida de Álvaro Prieto antes incluso de que se pudiera ver en RTVE.

Muchos se siguen preguntando por qué la Policía no vio el cuerpo del joven en las labores de búsqueda, sino que fue tras emitir las imágenes en televisión cuando dieron con él. En este vídeo, publicado en Youtube, se puede ver el cuerpo del joven futbolista del Córdoba CF entre los dos vagones 30 horas después de su muerte, y no en el techo como apuntaban al principio las investigaciones. El encargado de grabar ese vídeo ha roto su silencio y sus declaraciones han sembrado la polémica, pues asegura que la Policía no le ha pedido todavía las imágenes.

El vídeo no ha sido requerido

Mario es un aficionado a los trenes que grabó un vídeo en Santa Justa el viernes 13 de octubre, un día después de la desaparición del joven cordobés. «Yo bajé por vacaciones a Andalucía el día 11, porque el 12 tuve una boda y el 13 ya me volvía a Madrid con el AVE de las 16:55 horas que llega a Madrid a las 19:50 horas. Yo de ese tema no tenía ni idea, porque quise desconectar de todo en esos días», explicó en Y ahora Sonsoles.

«Grabé seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a mi casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias de Internet sobre este chico. Tras no ver nada, puse el vídeo en mi canal de Youtube y lo puse en un foro de Internet. Me voy a la cama y cuando me levanto por la mañana, veo los comentarios que se fijan en un punto blanco entre los vagones, que resultó ser el joven», añade el testigo.

Álvaro Prieto falleció electrocutado

La clave de este asunto es que el vídeo fue grabado el viernes 13 de octubre sobre las 17:00 horas, es decir, apenas un día después de la desaparición de Álvaro Prieto, y en las imágenes ya se pudo advertir el cuerpo del joven entre los dos vagones. Los investigadores mantenían la teoría de que el cuerpo cayó entre los dos vagones cuando el tren, parado desde hacía semanas, se puso en movimiento, pero este vídeo parece desmontar esa idea.

Durante su intervención en el programa de Antena 3, Mario también ha confirmado que las imágenes no han sido requeridas por los investigadores ni por la Policía: «No, lo tengo solo yo y en mi canal de Youtube. No tengo ningún problema en llevarlo a la policía». Todo esto viene a confirmar que Álvaro Prieto se electrocutó trepando el vagón y su cuerpo cayó al lugar en el que fue encontrado el mismo 12 de octubre por la mañana, de ahí que muchos entiendan que las labores de búsqueda no fueron del todo rigurosas.