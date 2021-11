Gerard Piqué acudió a El Hormiguero, programa al que estaba invitado durante el parón internacional pero que por la llegada de Xavi Hernández acabó cancelando debido a las normas internas que puso el entrenador del Barça. El central del conjunto azulgrana habló de su nuevo técnico, de la Copa Davis y de su futuro, entre otras cosas.

Xavi y sus normas

«Había entrenador nuevo y en ese momento decidimos aplazar la entrevista. Xavi ni sabía que pospusimos la entrevista, fue una decisión propia. Ahora tenía unos días libres y estaba en Madrid. Una cosa es lo que dice la prensa y otra es la realidad. Xavi ha puesto normas como en todos los clubes. Del surf y la bicicleta eléctrica no lo ha mencionado él. No sé si se puede o no porque no ha dicho nada de eso y el club no nos ha dicho nada de esto. Las normas son necesarias para tener un orden y las vamos a cumplir todos como siempre ha sido en el pasado».

Xavi, ex compañero

«No sé si es una ventaja o no. Te pone una presión añadida porque no le puedes fallar. Lo has tenido como compañero y sabe lo que puedes dar. Otros como Busquets, Jordi Alba… no sé la sensación que tienen por tener a un ex compañero. En mi caso, moralmente le tengo que dar rendimiento porque sabe lo que puedo dar».

Copa Davis

«Se come increíble. Tenemos un problema porque la gente está comiendo y no en la pista. La comida es uno de los puntos fuertes. Este año hicimos cambios y ahora lo hemos hecho en tres países diferentes. En Austria ha tenido que ser a puerta cerrada. En Italia ha sido un éxito absoluto y en España en un Kazajistán-Suecia teníamos 5.000 personas. La eliminación de España nos ha dolido a todos».

Tenis

«Cambia mucho en directo. Pasa en todos los deportes, pero cuando lo ves por primera vez es impactante. Le doy un poco, menos de lo que me gustaría, no tengo tiempo y ahora con las normas… (risas). Es un deporte que siempre me ha encantado».

Jugador del futuro

«En España tenemos a Alcaraz, que tuvo la mala suerte de tener Covid el día antes del partido. También están Jannik Sinner, Zverev, Thiem…».

Emprendedor

«No soy presidente del Andorra, Kosmos es el dueño del club. Soy un accionista, llámalo así. Yo estoy centrado en el mundo del fútbol y a partir de ahí tengo un equipo que gestiona el Andorra, la Copa Davis… parece que lo estoy gestionando yo todo y no es así. «.

Mundial de globos

«Podíamos haber echado un partida. Fue una fumada. Un día comiendo y con unas copas de más dijimos qué hacemos y salió el Mundial. Ganó Perú y el presidente de Perú felicitó al ganador, imagínate el nivel».

Proyectos

«Hay unos proyectos que iremos poco a poco anunciando. Hemos hecho un equipo de eSports, yo aún me pierdo un poco. No tengo ni idea de League of Legends, pero no sé cómo funciona».

Envidia de Madrid

«Vienes aquí y hay mucha vida. La gente sale a la calle y hay contenido y cosas que hacer. Es una sensación distinta. Barcelona tiene cosas maravillosas y mi ciudad es la mejor lo tiene todo, aquí no tenéis playa. Pero es cierto que en los últimos años nos hemos ido apagando y hay que reactivar la llama de la ciudad. Madrid ya no me puede dar más en la Davis y el año que viene nos moveremos a otra ciudad que ya anunciaremos, me gusta ir por la verdad por delante y el estado anímico de la gente de Madrid es mejor que el de la gente de Barcelona. Hay mucho culé en Madrid».

Penalti contra el Villarreal

«No vi el partido del Madrid pero se comenta que hubo otro y más claro. El tema de las manos, como cada año cambian de criterio, es difícil saber si es penalti o no. Me toca en la mano pero la tengo pegada al cuerpo y creo que no es penalti».

El día que Messi se fue

«Fue un día muy duro porque he compartido vestuario desde los 13 años. Hemos compartido 15 ó 16 años. Leo es como un hermano. Fue duro a nivel deportivo y a nivel personal. Este año no han empezado las cosas bien porque, entre otras cosas, se nos ha ido el mejor de la historia. El Balón de Oro fue definitivo para demostrar que es el mejor de la historia. Que disfrute en París y seguro que nuestros caminos se vuelven a cruzar. Sigo hablando con él. Cambiar y adaptarse siempre es difícil. A mí también me pasó cuando me fui a Manchester. Es complicado, pero es ley de vida. Yo me fui solo con 17 años».

Futuro del fútbol

«Todo se puede quedar antiguo, la historia lo ha demostrado. El fútbol es un producto que se tiene que vender y si la gente deja de consumirlo los ingresos dejan de disminuir, los jugadores cobrarían menos, los presupuestos de los clubes disminuirían y el fútbol se iría apagando. Esto pasa y, o te vas adaptando y modernizando, o al final si no le das la vuelta es complicado. No sé qué es lo que hay que cambiar. Los jóvenes consumen el fútbol de una forma distinta a cuando yo era pequeño. Compite contra Netflix, Instagram… «.

Presidente del Barça

«Hay días que sí y días que no. Tienes que tener una implicación y amor al club tan grande que, si algún día lo hago, lo voy a dar, pero es un sacrificio enorme. Para presentarte tienes que dar un aval del 15%. La gente no lo valora, pero más de 100 millones de aval… En el Madrid también y Florentino quiere subirlo. La próxima vez que haya elecciones en el Madrid podría ser dentro de 20 años. No hay remuneración, que es algo que me da igual. El sacrificio personal que si las cosas no van bien te llegarán críticas a pesar de haber arriesgado. Si lo miras fríamente no tiene sentido, pero luego lo que implica el Barça para mí, que soy un enamorado, pues si puedo ayudar lo haré en todas las facetas que pueda. Hay veces que hay que ponerse en la piel del otro. Cuando las cosas van mal la gente silba, si yo fuera aficionado intentaría ayudar animando. Otra cosa es cuando acabe el partido, que si no te ha gustado, silba y protesta. Esta mentalidad que tenemos de silbar al que está haciendo las cosas mal de tu equipo no tiene sentido».

Recta final de su carrera

«He hablado con jugadores que se han retirado y todos dicen que es el abismo. Desde que empiezas a jugar al fútbol y saltas a profesional que es dedicarte únicamente a esto… tienes una rutina y llega un día que se acaba todo y pierdes esa rutina. Por muy preparado que estés, es un precipicio y se tarda mucho en adaptarse a la nueva vida. Salir a la calle y no saber qué hacer. Gestionar que eras una estrella y luego la gente se va olvidando en las nuevas generaciones. Seguro que los privilegios se van y para mí sería un placer que no me reconociesen por la calle. Es un cambio radical y los jugadores no estamos preparados porque nadie nos enseña, ni la AFE, ni la Liga… Estaría bien preparar a los que se van a retirar a este cambio. Si no sabes gestionar bien el dinero puedes sufrir muchísimo».

Retirada

«No sé si lo pasaré mal. Hasta que no me toque no puedo saber. He estado preparando una vida para cuando me retire con los negocios para desde que me retire empezar con otra rutina y entrar en esa dinámica. Echaré de menos el olor del césped, ir a entrenar… pero habrá otro ambiente de trabajo con otra cultura con los compañeros y no será tan duro, pero lo echaré de menos».

Shakira y los jabalíes

«Por la noche bajan los jabalíes a la calle y a la que huelen comida van a buscarte la bolsa y es un poco violento. Ella estaba con el niño y se llevó un susto de muerte. Cada día que vuelvo a casa los veo cruzando la calle».

Ayudar a componer a Shakira

«A componer no, pero hay veces que le digo si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios».

Nota a Vinicius

«Esta temporada es un 9».

Fichar por el Real Madrid

«Es imposible. No hay nada que me puedan dar, es imposible. Prefiero morir que ir al Real Madrid».

Ganar el Mundial o la Champions

«Ganar el Mundial con España fue lo máximo porque era la primera vez que pasaba en la historia. Ganar la Champions con el Barça, la de Roma, también fue lo máximo. Lo pondría a la misma altura.».

Teléfono de Florentino Pérez

«Si no lo ha cambiado, lo tengo. Hace años que no, pero hubo un momento que sí hablamos por un tema personal».