Pillan a Victoria Federica con un campeón del mundo: los detalles del romance bomba

Victoria Federica está dando mucho que hablar durante las últimas horas. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en toda una influencer, y desde hace meses ha sido relacionada con varios chicos. Hace unos días, la nieta de Juan Carlos fue pillada en el concierto de Coldplay en Barcelona con un joven deportista, y ha salido a la luz su identidad.

Se trata de Albert Arenas, piloto de motociclismo que fue campeón del mundo de Moto3 en el año 2020 y que ahora compite en Moto2. A pesar de que entraron por separado en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la capital catalana, todo apunta a que en el interior del recinto estuvieron juntos. «Parece que va viento en popa. Yo he hablado con gente del motor que me dicen que quieren mantenerlo muy en secreto, pero me han confirmado que algo hay», aseguró Lorena Vázquez en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.

Nuevos detalles

Pero la cosa no queda ahí. En El programa de Ana Rosa también han abordado este asunto y ha sido Leticia Requejo quien ha ofrecido más detalles sobre la relación entre la influencer y el piloto: «A mí me dicen que es cierto que hay una relación especial. No me la catalogan de noviazgo o de opción a tener una relación, pero es verdad que se llevan muy bien. Él siempre está proponiendo planes a Victoria y la cuida muy bien».

«Me comentan también que este chico es un partidazo y que sí tendría puesto el ojo en Victoria. Una relación hay, relación de amistad por ahora», añade Requejo. Obviamente, algo hay cuando ambos intentaron despistar a la prensa entrando al concierto por diferentes sitios y a distintas horas. Pero ya dentro fueron pillados juntos por las cámaras del programa Y ahora Sonsoles. En el concierto de Coldplay también estuvo la infanta Cristina junto con Pablo e Irene, según cuentan.