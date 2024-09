La petición más extraña y fetichista a la gimnasta más viral: «Me pedían…»

Olivia Dunne es una mediática gimnasta que llegó a posar para Sports Illustrated varias veces y tiene más de 5,3 millones de seguidores en Instagram. Recientemente, fue noticia porque decidió volver a la competición tras valorar seriamente su retirada con 21 años. Y es que el hecho de ser tan conocida es bueno a nivel profesional, personalmente también hay algunos peajes que pagar.

En una charla reciente en un podcast, Olivia Dunne desvela una de las peticiones más extrañas que la han hecho sus seguidores en redes sociales. «¿Sabes lo que que me pusieron durante mucho tiempo en mi sección de comentarios? La gente me pedía el agua con la que me bañaba», compartió Olivia Dunne. El hecho de ser tan viral hace que le lleguen mensajes de todo tipo, muchos de ellos de mal gusto, algo a lo que no terminaba de acostumbrarse. «Pensé… ¿a dónde ha llegado mi vida?’ Estas personas están pidiendo en el agua con la que me baño. Pero en cierto modo se han calmado, pero fue una locura que nunca olvidaré, y en cierto modo lo interpretó como una broma. Fue divertido en ese momento», contó la mediática gimnasta.

Olivia Dunne insiste en la charla su incomodidad con la gente que vincula su éxito en el deporte con su aspecto físico. «Una de las cosas que más me molesta es cuando la gente dice: ‘Ella no merece nada de lo que tiene’ y que ¡la gimnasia no es un deporte real’ y cosas así», dice.

Trayectoria de Olivia Dunne

Olivia Dunne, conocida también como Livvy, lleva años siendo una destacada gimnasta artística y una de las figuras más influyentes en redes sociales dentro del deporte. Nació el 1 de octubre de 2002 en Nueva Jersey, Estados Unidos, y desde muy joven demostró su talento en la gimnasia. Olivia comenzó su entrenamiento a los tres años y rápidamente ascendió en el mundo de la gimnasia competitiva. Formó parte del equipo de gimnasia de los Estados Unidos y ha sido una atleta clave en la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), donde compite en la NCAA. Su habilidad en las barras asimétricas y el suelo la han convertido en una de las mejores gimnastas de su generación.

Además de su éxito en la gimnasia, Olivia ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde comparte contenido relacionado con su vida como atleta, entrenamientos y momentos cotidianos. Con millones de seguidores, ha logrado construir una sólida presencia digital, lo que la ha posicionado como una de las deportistas universitarias más influyentes. Su carisma y la forma en que comparte su vida con sus fans la han hecho muy popular, no solo entre los aficionados al deporte, sino también en redes.

Olivia Dunne también ha aprovechado la nueva normativa de la NCAA sobre los derechos de imagen, lo que le ha permitido firmar importantes acuerdos de patrocinio con marcas de renombre. Gracias a su presencia en redes sociales y su capacidad para atraer a una amplia audiencia, ha logrado cerrar contratos millonarios, convirtiéndose en una de las atletas universitarias mejor pagadas en la actualidad. Esto ha abierto nuevas oportunidades para otros deportistas que buscan capitalizar sus plataformas digitales.