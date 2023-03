Hace algo más de un mes se conoció que Jasper Cillessen, ex futbolista del Barcelona, fue denunciado por abandono de familia. El ahora portero del NEC Nijmegen fue acusado por una conocida periodista deportiva española de negarse a hacerse cargo de los gastos derivados del cuidado de la hija que tendrían en común. María Morán, ahora reportera en Gol Play, decidió ir con todo y denunciar al arquero holandés, al que conoció durante su etapa en el Valencia. Precisamente, este domingo ha aprovechado el Día del Padre para arremeter de nuevo contra Cillessen.

«Qué pena por los que no quisieron conocerte. Cada día extrañan tu sonrisa, tu alegría, tu amor, los abrazos en las mañanas, los besos que aún no suenan pero son más poderosos que un huracán, tu generosidad, las conversaciones que solo nosotras entendemos, tu corazón … Eso no tiene precio y ya no puedes ponerte al día», escribió en un post que borró poco después.

Aprovechando el Día del Padre, María Morán arremete contra Cillessen recordando que no se hace cargo de su pequeña, llamada Cayetana. «Padre es quien cuida, quiere, educa, cura, protege… Aquel que está en las buenas, pero sobre todo en las malas. Sé que el cariño de un papá no es fácil de sustituir, pero aquí tienes a todos los que darían la vida por ti. ¡Feliz día del padre!», escribió con fotos de su hija, su padre y su abuelo.

La joven asturiana tuvo una aventura con el holandés que dio como fruto a su pequeña, por la que no responde el padre, según la versión de la reportera y de su abogada, Teresa Bueyes. Se trata de la jurista encargada de la defensa de rostros conocidos de la talla de Isabel Preysler, Bárbara Rey, Matías Urrea, Alba Carrillo, Andrés Pajares… Hay que destacar que la menor padece problemas de salud y recientemente ha tenido que pasar por un centro médico para ser tratada, pero a Jasper Cillessen no le preocupa según cuenta la periodista.