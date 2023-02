Una famosa periodista deportiva española denuncia a Cillessen por abandonar a su hija

Las noticias extradeportivas siguen sucediéndose en el mundo del fútbol tras lo sucedido en torno a Dani Alves. Esta semana se ha conocido que otro ex futbolista del Barcelona ha sido denunciado por abandono de familia. Se trata de Jasper Cillessen, ahora portero del NEC Nijmegen, que ha sido acusado por una conocida periodista deportiva española de negarse a hacerse cargo de los gastos derivados del cuidado de la hija que tendrían en común.

María Morán, ahora reportera en Gol Play, ha decidido ir con todo y denunciar al arquero holandés, al que conoció durante su etapa en el Valencia. Se trata de una grave acusación, teniendo en cuenta además el agravante del alto salario que percibe el guardameta como futbolista profesional de élite desde hace muchos años. Cillessen gana millones de euros al año y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pues su patrimonio rondaría los 40 millones.

Habla su abogada

Tal y como informa 20 Minutos, la hija de Cillessen, una niña menor, padece dolencias y ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones. María Morán ha agotado su paciencia y su abogada detalla los motivos de la demanda. «Fue abandonada por su padre en un hospital porque no quiso pagar los 1.200 euros que costó su hospitalización. Lo tuvo que hacer el abuelo de María, de casi noventa años, que jamás ha tenido una tarjeta de crédito y que tuvo que usar sus ahorros para ayudar a su nieta», explica la letrada Teresa Bueyes.

«No solo eso, sino que el día que le dijo que estaba embarazada, no dudó en compartir en redes que él ya tenía otra mujer», añade la abogada en declaraciones al citado portal. En cuanto a la parte acusada, ni Cillessen ni su equipo de abogados se ha pronunciado hasta el momento sobre esta demanda que ya ha sido presentada con la que pretende que el holandés se haga cargo de la mitad de los gastos derivados del cuidado de su hija.

Una María Morán que hace unos días también habló de sus propios problemas de salud: «Esta Navidad no ha sido ni mucho menos la mejor de mi vida. Un día antes de que ingresasen a mi hija me encontré un bulto en el pecho. Mi prioridad ella ella, así que hasta que no le dieron el alta no acudí al médico. En consulta no me detectaron solo uno. Tenía otro en una zona ‘mala’ cerca de los ganglios».