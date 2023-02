Quien no lo conozca debería saber que Jasper Cillessen es uno de los futbolistas holandeses más importantes de los últimos años. Internacional absoluto con su selección, en España se habló mucho de él durante las temporadas que defendió las porterías del FC Barcelona y también del Valencia CF. Sin embargo, los motivos por los que vuelve a salir a escena no son ni mucho menos deportivos, sino que tristemente están relacionados con una historia de lo más desagradable.

El guardameta neerlandés ha sido denunciado por María Morán. Se trata de una periodista deportiva española con la que mantuvo una relación sentimental que dio como frutó un hijo en común. Bebé por el que no responde el padre, según la versión de la reportera.

El asunto se ha puesto en manos de los abogados. La de María Morán es la conocida Teresa Bueyes, jurista encargada de la defensa de rostros conocidos de la talla de Isabel Preysler, Bárbara Rey, Matías Urrea, Alba Carrillo, Andrés Pajares, Marina Danko, Naty Abascal o Gina Lollobrigida…Esta denuncia que la recién nacida de su clienta «fue abandonada por su padre en un hospital porque no quiso pagar los 1.200 euros que costó su hospitalización. Lo tuvo que hacer el abuelo de María, de casi noventa años, que jamás ha tenido una tarjeta de crédito y que tuvo que usar sus ahorros para ayudar a su nieta».

Hay que destacar que la menor padece problemas de salud severos y recientemente ha tenido que pasar por un centro médico para ser tratada. Pese a eso, Jasper Cillessen parece no preocuparse lo más mínimo. No hay que olvidar que el salario que percibe actualmente de su club (NEC Nijmegen) es de 4 millones de euros al año y que su fortuna total se estima en unos 40 millones.

María Morán ha decidido poner el caso en manos de la Justicia y dar un paso al lado. Ha blindado sus redes sociales, privatizando su perfil en Instagram. Este no ha sido el único problema que ha tenido con el portero. El día que anunció que estaba embarazada, Cillessen no dudó en compartir en redes que él ya tenía otra mujer diferente.

Por el momento, los abogados del exjugador del Barça no se han pronunciado al respecto pero no es de extrañar que busquen preservar la buena imagen de su representado puesto que, de confirmarse la versión de la periodista española, su nombre podría quedar manchado para siempre.

La comunicadora trabaja vinculada al mundo del fútbol, especialmente al Atlético de Madrid. Precisamente, se convirtió en noticia hace algunos meses después de un derbi entre el conjunto colchonero y el Real Madrid. María Morán denunció que estaba siendo amenazada por parte de la hinchada rojiblanca tras informar de que el jugador del club blanco, Vinicius Junior, recibió cánticos racistas: «A raíz del derbi no paro de recibir amenazas. No solo me amenazan a mí, también a mi familia. No me queda otro remedio que denunciar ante la Policía y la Guardia Civil», dijo en sus redes.