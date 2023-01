Destapamos el contenido íntegro del testamento de Gina Lollobrigida

Han pasado casi diez días desde que tuvo lugar la muerte de Gina Lollobrigida, y sin embargo, su pérdida aún sigue dando de qué hablar tanto dentro de las fronteras italianas como fuera de ellas, y no es para menos. Con el recuerdo de la famosa actriz en mente, tanto sus familiares como su asistente y el que fuera su marido han reavivado una guerra que tiene como gran protagonista al patrimonio de la artista. Una cantidad de bienes de la que han podido saberse más detalles hace tan solo unas horas, cuando el testamento de la intérprete ha sido abierto y se ha hecho llegar su contenido a todos los beneficiarios.

Ha sido la notaria Barbara Franceschini la encargada de trasladar a los beneficiarios correspondientes la última voluntad de Gina, la cual habría sido escrita por ella el pasado 5 de enero de 2017, probablemente sin llegar a imaginar que traería tantísima repercusión y tantos entramados familiares consigo. Pero lo cierto es que este documento no ha resultado ser en absoluto sorprendente para sus receptores, habiendo seguido Lollobrigida la ley de Italia a la perfección a la hora de dejar la mitad de su patrimonio en manos de su hijo, Andrea Milko Skofic, y la otra mitad a su asistente, Andrea Piazzolla. Algo que probablemente no haya gustado en absoluto a los más allegados de la actriz, que no gozaban de una muy buena relación con la mano derecha de Lollobrigida y han mantenido una batalla legal en su contra durante varios años, acusándole de estar interesado únicamente de hacerse con el legado de la fallecida y de querer aprovecharse de su estado de debilidad especialmente en sus últimos meses de vida. Un argumento contra el que Piazzolla ha atacado duramente, achacando este acercamiento entre él y Gina a que «la relación entre madre e hijo nunca ha sido muy fácil», razón por la que «nunca lograron entenderse».

Por si fuera poco, y días antes de que el periódico Corriere se hiciera eco del contenido del testamento en cuestión, un nuevo enemigo se sumaba a los muchos con los que ya cuentan los dos beneficiarios de la fortuna de Gina. Este no es otro que su viudo, Javier Rigau, que tuvo oportunidad de despedirse de su esposa tanto en el hospital de Roma en el que permaneció ingresada como en el posterior funeral celebrado en la Basílica de Santa Maria de Montesano, la conocida como iglesia de los artistas según la tradición popular romana. Unos momentos en los que pudo expresar su dolor junto a los seres queridos de Lollobrigida, para después conceder una entrevista a LOOK en la que expresaba que «su hijo nunca la había querido» y que lo único que quería era «quedárselo todo», mientras que Piazzola «se puso como administrador único y ahora dice no saber nada», habiéndose llegado a calcular la pérdida de hasta 12 millones de euros de sus arcas cuando se declaró su incapacitación, lo que indica que, pese a haber salido a la luz ahora su testamento, se trata de una historia que aún no se ha zanjado en su totalidad.