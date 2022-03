Los jugadores del Elche terminaron muy mosqueados con Hernández Hernández, árbitro del partido, por no señalar el penalti por mano de Jordi Alba y sí el de Antonio Barragán en el área de Édgar Badía. Pere Milla no se cortó y cargó contra el colegiado al término del partido: «¡Mano natural! El refranero español nunca falla: Quien no llora no mama».

El delantero ilicitano se quejó de la disparidad de criterios tanto del colegiado canario como el de De Burgos Bengoetxea en el VAR al no señalar nada. En la acción de Barragán, el VAR le dijo a Hernández Hernández que acudiera al monitor a revisar la jugada. Después de visionar las imágenes, el colegiado pitó la pena máxima y Depay hizo el 1-2 definitivo.

¡Mano natural! El refranero español nunca falla: Quien no llora no mama. pic.twitter.com/o0obAP9MsA — Pere Milla (@PereMilla7) March 6, 2022

Unos minutos más tarde se desataba la polémica por una mano de Jordi Alba en el área del Barça. Pere Milla acude al primer palo para cabecear un saque de esquina y el balón impacta en la mano del lateral. Según Ter Stegen no es penalti porque Jordi está de espaldas y no ve la pelota.