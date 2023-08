El penalti más surrealista del año: los aficionados lo celebran incluso antes de tiempo

Surrealista lo vivido este martes en la EFL Cup de Inglaterra. La Copa inglesa vivió los partidos de su primera ronda y uno de ellos fue el choque entre el Accrington y el Bradford. El partido acabó empate a uno y la eliminatoria se decidió en penaltis. Fue en ese momento cuando Korede Adedoyin, futbolista de los locales se resbaló en el peor momento.

El futbolista nigeriano, en las filas del Accrington, fue uno de los encargados de asumir la responsabilidad del penalti, pero en su turno se resbaló a la hora de golpear, el balón fue raso rodando hacia la portería y el portero tuvo que levantarse rápido para salvar el gol a pocos centímetros de la línea de gol. Los aficionados no se creían lo que estaban viendo con sus ojos.

You just have to love league 2 #bcafc #EFLCup #EFL #CarabaoCup pic.twitter.com/wGoJuzvap0

— AlfieBCAFC (@Alfie_BCAFC) August 8, 2023