Pedro Acosta saldrá decimocuarto en el Gran Premio de Algarve de MotoGP en busca del título de campeón del mundo de Moto3. Se complica la carrera para el piloto español ya que su rival por el campeonato, Dennis Foggia, partirá desde la cuarta posición de la parrilla. El de KTM Ajo había estado todo el fin de semana por delante de su rival pero una mala clasificación le obliga a hacer otra remontada histórica.

No sería la primera vez que el piloto de Mazarrón logra algo así. En la segunda carrera del Mundial, en Doha, ganó saliendo desde el pit-lane. Ese día se colocó líder del campeonato y desde entonces no se ha bajado de ahí. Ha dominado desde el principio y ahora quiere rematarlo. Se le está haciendo algo de bola pero el tiburón ya ha demostrado que es capaz de hacer grandes remontadas esta temporada.

Repitiendo el resultado de la carrera de Portugal este año sería campeón. Acosta ganó la prueba con Foggia segundo. Así sería el nuevo campeón de Moto3. Necesita sacar cinco puntos al piloto del Leopard para poner el broche de oro a una temporada de ensueño en su año como rookie. El tiburón de Mazarrón no parece para nada un rookie. En su primera temporada ha demostrado que está llamado a hacer grandes cosas.

No obstante, queda lo más difícil, cerrarlo. Para ello será clave hacer una buena salida e intentar colocarse lo más arriba posible para coger a los puestos de cabeza. En la última prueba no pudo conseguirlo y ahora lo tiene más de cara. Ganando será campeón. No es fácil, pero Acosta ha demostrado de sobra que está preparado para ello. En la pole saldrá Sergio García, que lo ha logrado por primera vez esta campaña.